Riigilt ootab välismaalt koju pääsemiseks abi veel 61 inimest

"Praeguseks on meil registreeritud akuutses konsulaarkriisi olukorras 61 transporti vajavat inimest, kellega me tegeleme personaalselt," ütles välisminister Urmas Reinsalu reedel peetud pressikonverentsil.

Tema sõnul on suur enamus neist lühiajaliselt Eestist eemal olnud inimestest, kes on võtnud välisministeeriumiga ühendust ja soovi avaldanud, tänaseks Eestisse koju saanud. Kokku on ministeeriumi konsulaartoimkond tegelenud ligi 10 000 päringuga

"Aga loomulikult ei tähenda see seda, et ainult 61 inimest sooviks Eestisse naasta, vaid see tähendab seda, et suur hilk inimesi on otsustanud praegusel segasel ajal, kus transpordivõimalused on ära langenud, selle kriisi asukohariigis mööda saata," lisas välisminister.

Reinsalu soovitas inimestel ja eriti riskigruppidesse kuuluvatel eestlastel kaaluda ka praegu reisimisega kaasnevaid riske - nii nakkuse saamise ohtu kui ka logistilisi probleeme - ning mõelda, kas neil üldse on vaja praegu Eestisse tulema hakata.

"Tuleb arvestada, et lähemaks pooleteiseks kuuks vähemalt või ka pikemaks ajaks on rahvusvahelised transpordiühendused sisuliselt katkenud," märis Reinsalu.

Välisminister rõhutas samas, et Eesti kodanikele on riigipiirid alati lahti nii sisenemiseks kui siit lahkumiseks. "Tasub ainult arvestada, et ka paljud teised riigid sarnaselt Eestiga piiravad välismaalastel oma riikidesse sisenemist," lisas ta.

Suuremad transporti vajavad eestimaalaste grupid on Uus-Meremaal, kus abi ootab kümme eestlast, Hispaanias üheksa, Gruusias viis, Argentinas, Lõuna-Aafrika Vabariigis ja Aserbaidžaanis igaühes neli Eesti elanikku. "Oleme püüdnud inimesi ka konstentreerida evakuatsioonivõimalusi silmas pidades," ütles minister.

Reinsalu rääkis, et akuutses konsulaarkriisis inimestele pakub ministeerium Euroopa Liidu teiste riikide korraldatud evakuatsioonilendusid

Välisminister tänas ka reedel peetud Euroopa Liidu välisministrite videkonverentsil teisi riike koostöö eest välismaale lõksu jäänud Eesti kodanike abistamisel. "Euroopa Liidu liikmesriikide koostöö konsulaarabi andmisel on olnud märkimisväärne – ka paljud eestlased, kes olid reisil kaugemates sihtkohtades ning kust liikumispiirangute ja tühistatud lendude tõttu polnud tagasitulek enam praktiliselt võimalik, on jõudnud koju just tänu ühistele erilendudele," edastas ministeeriumi pressiteenistus Reinsalu sõnu.

Minsiter ütles ka, et palus EL-i välispoliitika kõrgel esindajal Josep Borrellil jätkata pingutusi veenmaks kolmandate riikide valitsusi hoida oma õhuruumi võimalikult kaua avatuna, et veel lõksus olevad inimesed saaksid tagasi Euroopasse.