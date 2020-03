"See vahetus on põhjusel, et põhiseaduskomisjonis on palju teemasid, mis puudutavad eriolukorda ja põhiõiguste piiramist ning seetõttu leidsime fraktsioonis, et minu juristi ja advokaadi pädevus on seal kasulik," ütles Reformierakonna esimees Kaja Kallas ERR-ile.

Kallas on juba käinud viimastel põhiseaduskomisjoni istungitel Toomastit asendamas.

Kallase ja Toomasti komisjonide ametliku vahetuse peab kinnitama veel ka riigikogu juhatus.

Valitsus kuulutas 12. märtsil seoses koroonaviiruse pandeemilise levikuga maailmas ja viiruse tõenäolise Eesti-sisese leviku laienemisega riigis välja eriolukorra. Eriolukord kehtib 1. maini 2020, kui valitsus ei otsusta teisiti.