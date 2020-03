Koroonaviiruse tõttu korraldab riigikogu oma töö põhjalikult ümber ja ühe variandina on laual võimalus, et riigikogu saali tulevad vaid fraktsioonide esimehed. Samas on iga saadik oma mandaadis vaba ehk otseselt kedagi saali tulemast keelata ei saa. Uuel nädalal tuleb aga riigikogu suuremas koosseisus ikkagi kokku, sest seadus ei luba juhatuse valimisi edasi lükata.

Tund aega enne esmaspäeval toimuvat riigikogu istungit ehk kell 14 tuleb taas kokku riigikogu vanematekogu, kes otsustab ilmselt anda fraktsioonidele soovituse piirata riigikogu saali tulevate inimeste arvu võimalikult minimaalseks. See käib nii saadikute kui ka ametnike kohta.

Ühe variandina on arutatud, et saali tulevad vaid fraktsioonide esimehed, kuid Reformierakonna fraktsiooni esimees Kaja Kallas ütles ERR-ile, et riigikogu liige on oma mandaadis vaba ja kedagi saali tulla otseselt keelata ei saa.

Samas pidas ta mõistlikuks, et kui riigis on ulatuslik viirusepuhang, siis ei tuldaks suurel hulgal kokku.

"Ehk meie fraktsioonist tuleb rohkem inimesi saali kui üks, aga kindlasti mitte väga palju saadikuid," sõnas Kallas.

Riigikogu aseesimees Helir-Valdor Seeder (Isamaa) ütles ERR-ile, et riigikogu saali võiks poliitikuid tulla minimaalselt. Möödunud reedel riigikogu vanematekogus teemat arutanud Seeder selgitas, et suure tõenäosusega hakkavad asjad toimuma nii, et saal kiidab heaks eelnõud, kus on konsensus ja mis ei eelda 51 saadiku kohalolu. Teoreetiliselt on need võimalik vastu võtta ka kolme inimesega.

"Näiteks on esmaspäeval arutusel vedelkütuse seaduse muutmise seaduse eelnõu, milles on olemas fraktsioonide konsensus ja kus ei ole vaja 51 häält. Kuid samuti esmaspäeval kolmandal lugemisel olev Eesti Panga seaduse muutmise seaduse eelnõu, mis vajab vähemalt 51 häält, see oleks mõistlik menetlusest välja võtta ehk edasi lükata," rääkis Seeder.

Ta lisas, et riigis kehtestatud eriolukorra ajal ei ole mõtet riigikogus korraldada selliste eelnõude arutelu, mis eeldavad võimalikult laia ja põhjalikku parlamentaarset debatti. Lisaks tuleks Seederi sõnul piirata riigikogu saalis olevate ametnike arv minimaalseks.

Komisjonide tööga küsimärk

Üks küsimärk on siiski seotud riigikogu komisjonide tööga. Seederi sõnul on komisjonide istungeid võimalik korraldada ka elektroonselt, kuid Kallas ütleb, et selles erinevad reeglid valitsusele ja riigikogule.

"Kui valitsusele ütleb seadus, et valitsuse liige osaleb, siis riigikogu puudutavad reeglid ütlevad, et ta on kohal. Hakkame seda esmaspäeval põhiseaduskomisjonis arutama, kuidas lahendus leida," sõnas Kallas.

Esmaspäeval peaks toimuma viie komisjoni istungid, kuid nii Kallas kui ka Seeder ütlesid, et saadikuid on seal minimaalselt ning ka osalevate ametnike arv püütakse hoida võimalikult väike.

Riigikogu juhatuse valimised toimuvad

Tuleval neljapäeval, 26. märtsil toimuvad riigikogu juhatuse valimised ja neid seadusest tulenevalt edasi lükata ei saa, kinnitasid nii Kallas kui ka Seeder.

Seeder rääkis, et lähiajal arutatakse, kuidas hääletamist korraldada nii, et võimalikult vähe saadikuid vahetult üksteisega kokku puutuks.

"Et inimesed ei seisaks üksteisega koos grupis ja ootaks oma hääletamiskorda, vaid et hoitakse distantsi ja näiteks käiksid fraktsioonid väikeste vahedega hääletamas."

Kaja Kallas lisas, et kuivõrd valimised peavad toimuma, pole muud võimalust, kui et saadikud tulevad kohale. Ja ehkki riigikogu juhatuse valimistel ei ole vaja 51 saadiku kohalolu, siis tulevad saadikud ikkagi kohale, kuna hääletustulemustest sõltub näiteks, kellest saab esimene ja kellest teine aseesimees.

Fraktsioonide arutelud videokonverentsidena

Mitmed fraktsioonid on andnud oma saadikutele juhised, et vanemad ja krooniliste haigustega saadikud saavad olla kodus.

"Me teeme vaid korra esmaspäeviti fraktsiooni koosoleku, kusjuures selles ei pea füüsiliselt kohal olema, vaid seda saab teha elektroonselt. Ka ei osale selles fraktsiooni ametnikud," rääkis Seeder.

Ka Kaja Kallas ütles, et Reformierakond teeb oma nõupidamised videokonverentsi formaadis.

"Minu jaoks on laiemalt küsimus tasakaalu punktis ja selle leidmises. Üheltpoolt peab parlament toimima, aga teisalt peame olema ka inimestele eeskujuks, et me ei kogune suure massiga," sõnas Kallas.