Rootsi kuningas kutsus rahvast üles vastutusele ja hoolivusele

Telepöördumisest võtsid osa ka peaminister Stefan Löfven ja hulk teisi ministreid, vahendasid SVT ja Yle.

Kuningas alustas pöördumist selgitusega, et nakatumisohu vähendamiseks võtab pöördumisest osa plaanitust vähem ministreid. Samal põhjusel viibis eemal ka Kroonprintsess Victoria.

Peaminister Stefan Löfven omakorda märkis, et praegu on vaja turvalisust, stabiilsust ja tegusid. "Tegemist on pika distantsi võistlusega, kuid meie ühiskond on hästi ette valmistatud," sõnas ta.

Kuningas aga tuletas kodanikele meelde nende endi vastutust, näiteks vabatahtlikku loobumist mitmetest tavapärastest tegevustest.

"Igapäevaelu ja plaane tuleb muuta. Mitte ainult enda, vaid ka teiste inimeste pärast. Meil kõigil on oma vastutus vältida nakkuse levitamist ja ise nakatumist," ütles Carl XVI Gustaf. "Ka mina, kuninganna ja meie pere üritame elada nende juhiste kohaselt."

Rootsis on praeguse seisuga registreeritud 1200 nakatumisjuhtumeid, kaheksa inimest on koroonaviiruse tõttu surnud.

"Koroonaviirus on pannud meie pingelisse olukorda. Paljud on mures oma tervise, sugulaste ja toimetuleku pärast. Oleme olukorras, mis nõuab vastutust nii enda kui ka teiste eest," rõhutas 73-aastane kuningas.

Carl XVI Gustaf tuletas samas meede, et rasked olukorrad annavad võimaluse tuua esile nii enda kui oma kodumaa parimad omadused. "Praeguse hetke tõsidusse ei pea üleolevalt suhtuda, kuid see on ka hea hetk tunda lootust ja usaldust," sõnas ta.