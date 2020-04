Kuninga sõnul on palmipuudepühaga alanud vaikne nädal seekord Rootsis vaiksem ja avalikud kohad inimtühjemad kui iial varem, vahendasid ERR-i teleuudised.

Kuningas tuletas ka meelde koroonaviirusepuhangu tagajärjel raskustesse sattunud ettevõtteid ning viirusega vaprat võitlust pidavaid meditsiinitöötajaid.

Peagi 74-aastaseks saav kuningas märkis, et on oma pika elu jooksul näinud mitut kriisi, aga need kõik on varem või hiljem otsa saanud.

"Ma olen selgeks saanud ühe asja - hoolimata sellest, kui sügav või pikk mõni kriis ka on, kõik need saavad varem või hiljem otsa ja kui see kriis otsa saab, lõikame me kõik kasu sellest pühendumusest ja jõust, mida Rootsi rahvas praegu üles näitab. See jõud on meie maa varandus tulevikus. Nende sõnadega soovin ma teile ja kõigile Rootsis häid saabuvaid ülestõusmispühi ja kuigi teil on raske, pidage meeles, et te ei ole selles üksi," sõnas kuningas Carl XVI Gustaf.