Rootsis on praeguseks koroonaviiruse tõttu surnud 239 inimest. Registreeritud on umbes 5000 nakatumist ning ligi 400 patsienti on vajanud või vajavad endiselt intensiivravi, vahendas Rootsi raadio.

Uued juhised kodanikele on järgmised:

* vältida ühistranspordi kasutamist tipptundidel;

* vältida kogunemist kohtades, kus on palju rahvast;

* poed peavad piirama, kui palju inimesi nad korraga sisse lasevad ning tagama, et järjekorrad ei moodustuks või et järjekordades hoiaksid inimesed üksteisest piisavalt kaugele;

* ühistranspordiga tegelevad ettevõtted ei peaks raha kokku hoidmiseks sõidugraafikut kärpima. Pigem peaksid nad piirama bussides või rongides korraga viibivate inimeste arvu;

* spordiorganisatsioonidele on antud korraldus tühistada kõik eelseisvad matšid ja turniirid;

* klubidel ja organisatsioonidel soovitatakse oma kogunemised või koosolekud edasi lükata või korraldada neid veebi vahendusel.

Uued juhised lisanduvad varasematele, milleks on näiteks rohkem kui 50 inimese osalusega kogunemiste keeld, külmetushaiguste sümptomite tekkimisel kodus püsimine ning kätepesu.

Seaduse kohaselt lasub kohustus selliste nakkushaiguste tõkestamise meetmete jõustamises kohalikel omavalitsustel, eraettevõtetel, kirikutel ja teistel juriidilistest isikutest organisatsioonidel.

Rootsis on olnud koroonaviiruse ohjeldamise meetmed paljudest teistest riikidest oluliselt leebemad ning see asjaolu on tekitanud kriitikat ning ka muret naaberriikide tervishoiuametnike seas.