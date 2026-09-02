Nafta hind kerkis taas, kui USA ja Iraan uusi lööke vahetasid

Brenti toornafta futuurid kallinesid 1,1 protsenti, üle 95 dollari barrelist. New Yorgis kaubeldava WTI futuurid kerkisid 0,7 protsenti, 90,8 dollarini. Teisipäeval tõusid mõlema brändi hinnad üle nelja dollari, tehes läbi suurima tõusu pärast 24. juulit.

"Bensiini hind läheb alla. Kohe, kui sõda saab läbi, kukub see nagu kivi. Seda on igal pool nii palju, seisab igal pool maailma ookeanidel. Ja see juhtub, see läheb alla. Aga mida ei juhtu, on see, et kui Iraan saaks tuumarelva ja kasutaks seda, siis oleks kogu maailm hoopis teistsugune paik. Me maksame bensiini eest pisut rohkem. Bensiin ja nafta lähevad kiiresti alla kohe, kui sõda lõpeb," lausus USA president Donald Trump.