"Hoolimata sellest, et Euroopa Rohelise Kokkuleppe eest vastutav juhtiv asepresident Frans Timmermans on Simsoni tegevust varjutanud, on Simson suutnud ennast kehtestada diskreetse, kuid tõhusa volinikuna. Simson on lubatud tähtajal suutnud välja tuua terve rea hästi vastu võetud strateegiaid, teiste hulgas vesiniku, energiasüsteemide integratsiooni, metaani, hoonete renoveerimise ning meretuuleparkide teemal," kirjutas Politico teisipäeval.

Selle alusel paneb väljaanne Simsoni hindeks B.

Politico nimetab eestlasest voliniku eduks seda, et koroonakriis ei kahjustanud Euroopa energeetikasüsteeme. "Oleks energiavarustus katkenud või kannatanud COVID-19 tõttu, oleks ta pidanud vähemalt osaliselt selle eest vastutama. Kuna tuled jäid põlema, siis võib ta seda eduks pidada," kirjutas Politico.

Simson saab tunnustatud ka selle eest, et püsis sotsiaalmeedias nähtavana ka kevadise koroonakriisi ajal: "Südi eestlane postitas Twitteris tihedalt teateid oma virtuaalselt peetud kohtumistest igaühega, kes on vähegi tegija energeetikamaailmas."

Simsoni halvimateks momentideks hindab Politico tema avalikke esinemisi, mis väljaande sõnul on endiselt ebakindlad. "Euroopa Parlamendi oktoobrikuine istung pakkus valulist vaatepilti, kui valdavalt vaikiv Simson sai saadikutelt sugeda selle eest, et Euroopa Komisjon ei eemaldanud energiaharta kokkuleppes investeeringukaitset fossiilkütuseid kasutavatelt projektidelt. Ta tegi oma parima, et elegantselt varjata Komisjoni sees valitsevaid erimeelsusi, püüdes süüd mujale juhtida," kirjutas Politico.

Rääkides tulevikust, prognoosib väljaanne Simsonile osaks saavat uut kriitikat seoses veel sel aastal välja toodava energiataristu poliitika ülevaatamisega, mis peaks tagama, et Euroopa Liidu rahastatavad projektid vastaks kliimaeesmärkidele. Järgmisel aastal tuleb aga Simsonil ette valmistada seadustepakett Fit for 55, mis peaks tagama, et ühenduse CO2 emissioon väheneks 2030. aastaks 55 protsendi võrra võrreldes 1990. aastaga.

"Mõlemad on vastuolulised teemad, mistõttu peab Simson tõenäoliselt taluma pisut kuuma," tõdeb Politico.

Euroopa Komisjoni presidendile Ursula von der Leyenile paneb Politico aastahindeks A-, Timmermansile B-, digitaal- ja konkurentsiküsimuste juhtivale asepresidendile Margrethe Vestagerile C, majandusteemade juhtivale asepresidendile Valdis Dombrovskisele B ning EL-i välispoliitikajuhile Josep Borrellile C+.

Ülejäänud volinikest said kolm hindeks A, 12 volinikku said B ja viis C. Alles sügisel ametisse astunud finantsteenuste ja kapitaliturgude volinik Mairead McGuinness jäi hindeta ning koroonapiirangute rikkumise eest tagasi astuma sunnitud endine kaubandusvolinik Phil Hogan sai hindeks E.