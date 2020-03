Lukoil: Vene-Saudi nafta hinnasõda on kasulik USA-le

"OPEC+ tehing öeldi üles. Miks? Ma ei tea, sest mingeid majanduslikke arvestusi OPEC+-is osalemiseks või mitteosalemiseks ei tehtud. Hinnangud, mida me koostame, ütlevad, et kõige kurvemas olukorras selle lepinguga on kaks riiki, Venemaa ja Saudi Araabia. Ja edaspidi on küsimus nende majanduslikus võimsuses, reservides jne. See tähendab, on oodata kurnamissõda," ütles Fedun teleusutluses.

Naftatöösturi sõnul võidab sellest vastasseisust vaid suurim naftatarbija USA, mil on bensiini- ja diiselkütuse hind naftahinnaga kõige rohkem seotud.

"Meie rehkenduste kohaselt suurenevad USA elanikkonna tulud sellest sõjast kuus protsenti, sest nafta hind langeb (...) ja kildanafta ammutamise vähenemisega kaasnevad kahjud on selle taustal tühised. Võidab Hiina, neil suurenevad elanikkonna sissetulekud umbes kaks protsenti, samavõrd ka India ja Euroopa elanikkonna tulud," selgitas ta.

"Meil, õnneks või õnnetuseks, on bensiini hinnal summuti, elanikkond ei kannata nafta hinna tõusu tõttu, kuid ei võida ka langusest. Rubla kurss aga paraku, nagu te praegu börsil näete, langeb ja mingeid arusaadavaid põhjusi selle languse peatumiseks ei ole, mistõttu sissetulekud vähenevad," lisas Fedun.

Siluanov: koroonaviirus on hullem kui nafta hinna langus

Koroonaviiruse pandeemia mõjutab Venemaa majandust hullemini kui nafta hinna langus, ütles neljapäeval ajalehe Kommersant teatel Vene rahandusminister Anton Siluanov.

Ministri sõnul mõjutab see vahetult terveid majandusvaldkondi.

"Arvan, et need meetmed, mis meil valitsus ette nägi, need ressursid ja varud, mis me eelarves, Rahvusliku Heaolu Fondis moodustatsime, seda on 300 miljardit rubla, millest plaanis räägitakse, võimaldavad meil sündmuste arengule operatiivselt reageerida ja aidata hädas olevaid ärisid, inimesi, Venemaa piirkondi ja loomulikult ettevõtteid. Seepärast on olukord keeruline, me kõik näeme seda, kuid valitsusel on vormistatud tegevusplaan, mille alusel me töötame," ütles Siluanov Interfaxi teatel ajakirjanikele.

Minister märkis niisamuti, et valitsus rakendab toetusmeetmeid valdkondadele, mis võivad koroonaviiruse tõttu esmajoones kannatada saada, need on tsiviillennundus, turism jt. Ta lisas, et koos keskpangaga püütakse koormust ettevõtetele vähendada.

Varem on Siluanov öelnud, et Venemaa majandus areneb nafta hinna languse ja koroonaviiruse taudi tõttu "mitte just parimal viisil". Ta ütles, et Venemaa eelarves tuleb tänavu puudujääk, mistõttu tuleb kasutusele võtta Rahvusliku Heaolu Fond.

Saudi Araabia kärbib naftahinna languse tõttu kulusid

Saudi Araabia kärbib selle aasta eelarvekulusid umbes viis protsenti, teatas neljapäeval kuningriigi rahandusminister esimesest kokkuhoiumeetmest ajal, mil riik on silmitsi koroonaviiruse puhangu ja naftahinna langusega maailmaturul.

Nafta hind on langenud viimase 18 aasta madalaimale tasemele. Seda on põhjustanud nõudluse vähenemine ja hinnasõda Venemaaga.

"(Kulude) osaline vähendamine on jõudnud umbes 50 miljardi riaali (13,32 miljardi USA dollarini), mis moodustab vähem kui viis protsenti kõigist kulutustest, mis kiideti heaks 2020. aasta eelarveks," ütles rahandusminister Mohammed al-Jadaan.

Uudisteagentuuri SPA vahendusel kolmapäeva õhtul edastatud avalduses ütles rahandusminister, et kärbetel ei ole praktiliselt mingit sotsiaalset või majanduslikku mõju.

Konsultatsioonifirma Nasser Saidi and Associates aga andis teada, et kokkuhoiumeetmed on oluliselt suuremad. Saudi rahandusministeerium andis erinevatele valitsusasutustele korralduse esitada ettepanekud selle aasta kulude kärpimiseks 20-30 protsenti.

Väidetavalt anti valitsusametitele korraldus valmistada ette eelarvestsenaariumid juhuks, kui toornafta hind kukub 12-20 dollarini barrelist.

Eelmise aasta lõpus kavandas Saudi Araabia selle aasta eelarvepuudujäägiks 50 miljardit dollarit ning kuludeks 272 miljardit.

Eelarvepuudujääk aga kasvab ilmselt oluliselt seoses naftahinna langusega.

Eelarve tasakaalustamiseks peaks toornafta hind olema umbes 80 dollarit barrelist.