Eesti lihatööstused koroonakriisist tõukuvat toorainenappust ei karda

Hoolimata kasvanud nõudlusest ja mõnede Euroopa riikide piiridel tekkinud pikkadest järjekordadest ei pelga Eesti lihatööstused toorainenappust ja märksa rohkem muret on neil sellega, et töötajad ei haigestuks.

Karni müügi- ja turundusjuht Joel Listak rääkis ERR-ile, et kuna nemad kasutavad palju kodumaist toorainet ja neil on ka oma tapamaja ning partnerfarmid, kust sigu kokku ostetakse, ei ole neil toorainepuudust tekkinud.

"See, et ise tapame, on meie eelis, me ei sõltu nii palju sisseostust," lausus Listak. Ta lisas, et oma tapamajad on näiteks ka Rakvere ja Saaremaa lihatööstusel ning keerulisem võib olla neil, kes elavad sisseostust.

Listaku sõnul ostab Karni sisse pakendeid, mida näiteks vorsti tarbeks kulub kümneid kilomeetreid. Hetkel on aga needki varud olemas.

Koroonaviiruse tõttu tekkinud ostupaanika käigus soetasid inimesed endale tavatult palju toiduvarusid, kuid lihatööstuse esindaja sõnul ei puudutanud see nii palju lihatooteid, sest eelkõige osteti tangaineid ja muid kauasäilivaid kaupu. Siiski kasvas ka Karni müük sedavõrd, et katta praegu ära kukkunud hotellide, restoranide ja spaade tellimused. Kokkuvõttes ületab ettevõtte müük veidi tavaolukorra oma.

Rääkides tulevikust, ütles Listak, et kunagi ei tea ette, mis saab, aga kõige rohkem kardavad nad seda, et keegi viiruse ettevõttesse toob ning seepärast üritatakse teha nii, et käimisi oleks võimalikult vähe ja kel võimalik, töötab kodust.

"Igal hommikul mõõdame kõigil temperatuuri, meetmed, mis on võetud, on päris tõsised. Pigem on see suurem mure, et keegi viirust tootmisse ei tooks, et töökäed ära ei kaoks. Kuna asume Põlvamaa metsade vahel, on meie eelis, et oleme linnast kaugel ja siia ei ole seda viirust tulnud," tõdes Listak.

Rakvere ja Talleggi kaubamärke kasutava HKScan Estonia juhatuse esimees Anne Mere ütles, et koroonaviiruse tõttu kehtestatud piirangud on toonud kaasa piiriüleste kaubavedude tõrkeid, kuid lihatooraine osas neil hetkel probleeme ei ole, sest ettevõttel on Eestis nii sea- kui ka broilerifarmid.

"Rakvere Farmid on Eesti suurim seakasvataja ning Tallegg Eesti ainus linnulihatootja," tõi ta välja.

Mere märkis, et olukord muutub pidevalt ja ka võimalike tarneprobleemidega tegeldakse pidevalt, sealhulgas riiklikul tasandil. Hea näitena nimetas ta seda, kuidas Läti-Eesti piiriületuse ummik sai lahenduse ööpäevaga.

"Üldiselt on tarnijatega pidev ja operatiivne dialoog, kõik töötavad selle nimel, et nii väiksemaid kui suuremaid probleeme lahendada. Pakendite ja maitseainete osas on piisavad laovarud nii meil kui Eestis tarnijate ladudes. Teatavaid hilinemisi on olnud merekonteinerite saabumisel, aga siin on laovarud pikemad ja arvestatud võimalike muudatustega ajagraafikus," lisas ta.

Atria lihatööstus, mille kaubamärgid on Maks & Moorits, Wõro ja VK, ei karda samuti toorainenappust. Tegevjuht Olle Hormi sõnul kasvavad sead ja veised neil oma farmides. Küll aga võib väiksemaid probleeme tekkida materjalidega, mis üle piiri sisse tulevad.

Atria müük kasvas koroonapaanika tõttu hüppeliselt ja Hormi sõnul ongi nende peamine küsimus selles, kuidas prognoosida, kui kauaks suurenenud nõudlust jätkub, arvestades seda, et kui kapid on toitu täis varutud, peaks ühel hetkel ka ostulaine otsa saama.

Haiguste osas märkis Horm, et lisaks koroonaviirusele on ka külmetushaiguste ja gripi kõrghooaeg, nii et töötajatega on nagu on, aga Atria saab hakkama.