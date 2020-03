Hetkel poodides toimuv on põhjendamatu paanika, sest Eestis pole tulemas nälga ning valdaval osal tootjatest on varud olemas mitmeks kuuks, mistõttu pole arukas endale toiduaineid pikaks ajaks ette osta, ütles Eesti toiduainetööstuse liidu juht Sirje Potisepp.

Potisepp rääkis ERR-ile, et nad tegelevad olukorra kaardistamisega ja välja on koorunud see, et valdavalt on tootjatel lähikuude varud olemas.

"Hetkel on tegemist paanikaga, aga see ei ole põhjendatud. Eestis ei ole tulemas nälga. Võib tekkida probleem, et töötajad haigestuvad või on raskendatud piiritaguse toote kättesaadavus, aga julgen öelda, et toiduga varustatus saab olema meie poolt tagatud ja inimestelt ootaks mõistvat ja kainet suhtumist," lausus ta.

Potisepa sõnul võib ette tulla, et inimene ei leia letilt iga kord oma lemmiktoodet, aga kindlasti on olemas samast kaubagrupist midagi muud.

"Tarbijatelt eeldame ja ootame: palun ärme tekita ise paanikat, ärme hakka tooteid kokku ostma. See kõik suurendab kriisi eskaleerumist ja ettevõtted ei ole kindlasti kohe valmis minema üle kordades suurematele tarnetele. Iga kaupmehe ja ettevõtte soov on stabiilsus. Kui täna ostetakse kaks kilogrammi jahu, siis homme ja ülehomme seda ei osteta," rääkis toiduliidu esindaja.

Ta lisas, et tootjad varude pärast väga ei muretse, sest need on olemas. Põhisurve langeb just Eesti ettevõtetele, sest juba praegu ei saada paljusid importtooteid kätte ja probleem on ka näiteks pikema tarneahelaga pakenditega.

Toiduliit on saatnud kirja kaupmeeste liidule, kus palub poekettidelt mõistvat suhtumist, kui tootjad ei suuda kohe kõrgendatud tellimusi täita. Kuna lepingutes on need asjad rangelt leppetrahvidega reglementeeritud, palus liit, et kaupluseketid jätaks praegu trahvid tegemata.

Kõige suurem mure on toiduliidul Potisepa sõnul töötajate osas. Ettevõtted on võtnud lisameetmeid, et toiduohutust tagada. Varude kokkuostmisest suurem probleem on kaitseriietus, mida toidutööstuses tuleb kogu aeg vahetada, kuid mida praegu on raske kätte saada.

Potisepp märkis, et toiduliit kaalub peaministrile ettepaneku tegemist, et töötajad, kes võtavad vabatahtlikult riski, lähevad riskipiirkonda puhkusereisile ja jäävad siis veel 14 päevaks karantiini tõttu töölt eemale, saaks selleks ajaks palgata puhkusele saata. Põhjuseks tõi liidu juht selle, et ettevõtetele langeb tohutu koormus ja ainult inimeste vastutustundlikkusele lootma jääda ei saa.

Kaupmeeste liit: kui paanika lõpeb, normaliseerub olukord nädalaga

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart kutsus kaubanduskettide esindajad reedel linnavalitsusse arutelule. Kaupmeeste liidu tegevjuht Nele Peil kinnitas järgnenud pressikonverentsil samuti, et ostupaanika on põhjendamatu.

"Tühjad riiulid tulenesid eile sellest, et inimesed ostsid nii kiiresti kauba eest ära, et neid ei jõutud täita. Kui ringi vaadata, siis tarned on normaalsed, paljude kategooriate lõikes oleme tellimusi suurendanud ja tootjad suudavad neid täita," lausus ta.

Peil prognoosis, et kui paanikat rohkem mitte õhutada, siis tõenäoliselt on nädala aja pärast olukord poodides täiesti normaalne.

E-tellimuste pikaks kasvanud järjekordade põhjuseks on tema sõnul see, et mahud on tavalisest kolm-neli korda suuremaks kasvanud ja ehkki kaup on olemas, pole kullereid ja kaubaautosid nii palju, et oste kohale toimetada.

E-poodide mahu kasvu tõttu võiks töökäsi juurde palgata ja Peil tõdes, et kui näiteks turismisektoris on paljud ettevõtted oma töötajad koju jätnud, siis kaubanduses on neist just puudus ning seetõttu ka huvi neid inimesi kaasata.

Ehkki mõnede töökohtade puhul on protsessid ajutise tööjõu kaasamiseks liiga keerulised, siis lihtsamate tööde, näiteks kauba vastuvõtu või riiulitele paneku jaoks sobiks see hästi ja sellest võiksid Peili sõnul huvituda ka teised poed peale Selveri, kes juba teatas, et pakub ajutist tööd kriisist enim räsitud valdkondade töötajatele, kes on jäänud palgata puhkusele.

Inimestel soovitab kaupmeeste liit jätkata ostlemist tavalisel moel. Natuke võib ju varuda, näiteks nädala-kahe varud võiksid igaks juhuks olemas olla, kui peaks tekkima vajadus karantiini jääda, kuid ei tasu arvata, et kui neid asju kohe ette ei osta, siis homme neid enam poest ei leia.

"Igal hommikul täidame riiuleid, paljudes poodides ka lõunal ja õhtul," lisas ta.

Ka Kõlvart rõhutas, et kaupa jätkub kõigile, varusid on piisavalt ja muretsemiseks pole põhjust.