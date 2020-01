ÜRO avalduses öeldakse, et lapsed on eriti ohtlikus olukorras, sest enamasti puuduvad neil ametlikud dokumendid, vahendasid ERR-i teleuudised ja Yle.

ÜRO andmeil on Süüria põgenikelaagrits umbes 28 000 ISIS-e võitlejate last, kellest 20 000 on pärit Iraagist.

Tuhanded lapsed viibivad ka vanglates, kus teismelisi hoitakse kinni koos täiskasvanutega.

Käesoleval nädalal selgus, et näiteks Al-Holi põgenikelaagris suri möödunud aastal üle 500 inimese, kellest 371 olid lapsed.

Laste ja eelkõige nende emade naasmine oma päritoluriikidesse on keeruline küsimus, sest koduriikide võimud peavad naisi ja mingil määral ka lapsi võimalike terroristlike seoste tõttu julgeolekuohuks. Samas on tegu endiselt nende riikide kodanikega, kelle aitamist ja kaitsmist nõuavad erineval viisil nii riiklikud seadused kui ka rahvusvahelised lepped.