USA juhitav rahvusvaheline koalitsioon teatas pühapäeval, et peatab oma võitluse äärmusrühmituse Islamiriik (ISIS) vastu Iraagis, kus kohalikke julgeolekujõude välja õpetavad Ühendriikide üksused on sattunud raketirünnakute alla.

"See (raketirünnakud) on piiranud meie võimekust korraldada väljaõpet meie partneritega ja toetada nende operatsioone Daeshi (ISIS) vastu ning seepärast oleme peatanud need tegevused," ütles koalitsioon.

Iraagis tabas laupäeval kaks raketti Al-Baladi õhuväebaasi, kus paiknevad USA väed, kaks miinipildujamiini langes Bagdadi üliturvatud tsooni, ütlesid julgeolekuallikad.

Alates 28. oktoobrist on Iraagis USA sõdureid või diplomaate võõrustavaid rajatisi tabanud vähemalt 11 rünnakut.

27. detsembril tulistati Kirkukis asuva Iraagi sõjaväebaasi K1 pihta vähemalt 30 raketti, mis surmasid ühe ameeriklasest tsiviiltöötaja ja vigastasid nelja USA sõdurit ning Iraagi julgeolekujõudude liikmeid.

Iraagi parlament kutsub valitsust saatma USA juhitavad väed välja

Iraagi parlament kutsus pühapäeval peetud erakorralisel istungil valitsust lõpetama USA juhitava rahvusvahelise koalitsiooni üksuste viibimine riigis võitluseks äärmusrühmituse Islamiriik (IS) vastu.

"Parlament hääletas kohustamaks Iraagi valitsust tühistama oma taotlus rahvusvaheliselt koalitsioonilt abi saamiseks võitluses IS-i vastu," ütles parlamendi spiiker Mohammed Halbusi.

Iraagi parlament kutsus ka valitsust keelama võõrvägedel kasutada Iraagi õhuruumi, samuti maismaad ja merepiirkondi.

Šiiade enamusega parlamendi istungile ei tulnud paljud sunniitide ja kurdide seadusandjad, ilmselt kuna nad on kokkuleppe tühistamise vastu.

Washington saatis 2014. aastal Bagdadi palvel oma väed Iraaki toetama kohalike julgeolekujõudude võitlust IS-i vastu.

Iraagis viibib umbes 5200 USA sõjaväelast.