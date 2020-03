Starkopf ütles "Ringvaatele" antud intervjuus, et praegu on haiglas neli positiivse koroonaviiruse testi andnud inimest, kuid haigla valmistub rohkemate patsientide vastuvõtuks.

Ta selgitas, et kliinikum on avanud kaks uut nakkushaiguste osakonda, milles kummaski on 28 voodikohta, intensiivravis on 30 lisavoodikohta. Ümber on korraldatud erakorralise meditsiini osakonna töö, et koroonaviiruse kahtlusega inimesed ei puutuks seal kokku teiste abi vajavate patsientidega.

Suurem muutus on tema sõnul plaanilise ambulatoorse ja statsionaarse töö katkestamine selleks, et minimeerida haiglas inimeste kontakte.

Seda, millal võiks uute haigestunute arv langema hakata, on Starkopfi hinnangul praegu vara öelda. "Ootame seda kaks nädalat eriolukorda täis ja siis saame võib-olla täpsemalt olukorda riigis hinnata. Praegu me oleme ooteseisundis ja täisvalmiduses," sõnas ta.

Starkopf ütles, et prognooside järgi võib järgmisel nädalal haiglaravi vajavate COVID-19 positiivsete arv kasvada.

"Ennustamine on tänamatu ülesanne, aga prognoosimudelid ütlevad, et haiglaravi vajaduse kasv tekib alates järgmise nädala algusest, järgmise nädala lõpus ja sealt edasi ka," ütles ta.

Starkopfi sõnul on suurim mure haiglal praegu isikukaitsevahendid, sest neid kulub väga palju, kuid juurde saada on neid praegu keeruline. Ta kinnitas, et praegu jätkub isikukaitsevahendeid haiglas kolmeks-neljaks nädalaks.

Mikrobioloog: maski peaks kandma haiged

Synlabi infektsioonhaiguste valdkonna juht Paul Naaber ütles "Ringvaates", et kuna COVID-19 on piisknakkus, siis ei tohiks ta levida kaugemale kui kaks meetrit ja õhus kaua püsida.

Maski aga peaksid kandma tema sõnul haiged, et nad ise viirust ei levitaks.

"Tervetel inimestel on maski efekt madalam. Ja maski kasutamisel tuleb alati arvestada, et seda kasutataks õigesti," ütles ta, selgitades, et maski ei tohiks kanda üle kolme tunni järjest ning see tuleks ära visata, mitte näiteks taskusse panna.

Naabri sõnul võib isetehtud mask kaitsta. "Kui haige paneb isetehtud maski ette, et piisad ei läheks edasi, siis ilmselt see kaitseb teisi," ütles ta.