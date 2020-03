Hiina turu avanemisest loodetakse leevendust kaitsemaskide nappusele

Eestis kaitsemaske müüvad ettevõtted suhtuvad tarneraskustesse erinevalt: üks soovitab kõik, mis turul on, kohe kokku osta, teine tunnistab, et turul polegi enam suurt midagi ja kolmas usub, et maske jätkub, tuleb lihtsalt head lepingud saada. Üldiselt ollakse nõus, et Hiina turu avanemine peaks olukorda parandama.

AS Bravo Healthcare juhatuse liige Riin Ehin rääkis, et ettevõtte postkast on päringutest punane. Kirjutavad nii erafirmad, perearstid kui Tallinna linnaasutused. Nii mõnegi asutusega on firma kaubale saanud, aga läbirääkimised pole lihtsad.

Maskide tellimiseks läheb tarvis ettemaksu, sest seda küsivad ka India tehased, millega Bravo Healthcare suhtleb. Ent avalikus sektoris pole raha ettemaksmine kombeks ega kohati isegi lubatud.

"Ma pean vaatama ka oma väikese Eesti firma rahavoogusid. Kui meie tellijad ka 50 protsenti ettemaksu pole võimelised tegema, siis see paneb nii meid kui neid keerulisse olukorda," ütles Ehin.

Bravo Healthcare saab Indiast tavalisi, meditsiinilisi maske. Neid on Ehini sõnul tellitud ligi 300 000. Kraad kangemaid respiraatoreid olevat palju keerulisem saada.

"India on pannud embargo nende maalt väljaviimisele. Meil on mingisugune variant saada neid üle Dubai, aga ütleme, need kanalid ahenevad mitte päevade, vaid tundidega. Respiraatoritega tuleks teha nii, et vaadata korraks rahakotti sisse, mis on võimalik hankida ja ilma igasuguste viivitusteta osta kokku kõik, mis praegu veel on," rääkis Ehin.

Riin Ehini sõnul peaks riik oma hankereeglid lõdvemaks laskma ja kõik võimalused ja ajaaknad ära kasutama. Tema sõnul muudab olukorda keerulisemaks ka Eesti väiksus.

"Isegi kogused, mida võiks vaja minna tervele Eestile, on niivõrd väiksed, et neid suurtest voogudest kõrvale tõmmata on logistiliselt keeruline."

Paarikümne miljoni eurose aastakäibega Medic Eesti OÜ enda klientidelt ettemaksu ei nõua. Ettevõtte juht Aare Järvelaid tõdes, et nende jaoks pole enam suurt vahet, kas tarvis läheb kirurgimaski või respiraatorit. Keeruline on saada mõlemaid.

"Kui me räägime neist respiraatormaskidest, siis need tulevad täna ainult ühelt tarnijalt. Tavamaskide puhul on meil neid tarnijaid kolm... olnud. Aga igalt poolt me täna ei saa ja kust me saame, sealt saame hästi vähe," rääkis Järvelaid.

Ta tõi näiteks, et praegu ootavad nad respiraatoritarneid Suurbritanniast. Millal need 20 000 maski kohale jõuavad, Järvelaid veel ei tea. Tema sõnul poleks ka mingit abi sellest, kui Eesti asutused ja ettevõtted oma vajadused kokku koondaks ja ühe suure hanke teeks. Selleks on Järvelaidi hinnangul lihtsalt hilja.

"Kui maja põleb, siis on natuke hilja hakata pakkumist tulekustutitele võtma. Kõik tootmisvõimsused on maksimumi peal. Nõudlus on kasvanud kümneid ja kümneid kordi," ütles Järvelaid.

Leevendust võib Järvelaidi sõnul Hiinast oodata. Nemad on suuremast kriisist üle saanud ja piirid meditsiinikaubale lahti teinud.

"Ja me ootame näidiseid lähipäevadel. Me ei julge sealt võtta konteinereid, kui me ei tea, mis sealt tuleb. Selle asja nimi võib olla küll mask, aga võib-olla ta praktikas ennast väga ei õigusta. Aga kui asi sobib, siis me teeme tellimuse. Muidugi, merekonteineriga transport kestab nädalaid."

Osaühingu Corpowear juhatuse liige Taavi Sepp tõdes Hiinast rääkides, et kes pärast naerab, see naerab paremini.

"Kui alguses hiinlastel oli häda, siis meie spekulandid müüsid kõik Euroopa tooted Hiina tunduvalt kallima hinnaga kui tavaliselt. Nüüd Hiina müüb neid maske meile veel kallimalt tagasi."

Samas ütles ka Sepp, et Hiina turu avamine võtab pingeid maha. Seal toodetakse umbes 95 protsenti maailma maskidest. Sepp on ka ettevõtjatest kõige optimistlikum.

"Inimestel kindlasti ei maksa muretseda, et nüüd ei ole tooteid. Tooteid on, lihtsalt riik peab nüüd väga targalt otsustama, et mis hinnaga neid tarvis on ja mis perioodi jooksul."

Paar nädalat tagasi sõlmis Corpowear terviseametiga lepingu 30 000 respiraatori müümiseks. Need olid mõeldud kahekümnele erinevale asutusele. Ühe respiraatori eest küsis ettevõte kaks eurot ja kuuskümmend senti. Taavi Sepa sõnul peetakse nüüd läbirääkimisi uue, hulga suurema lepingu nimel.

"Terviseamet on võtnud kõikidelt riigiasutustelt volitused. Terviseamet sõlmib lepingu ja kõik saavad siis eraldi tellida ja maksavad ise eraldi. See on mõistlik ja annab meiesugusele lepingupartnerile kindluse, et tooted ostetakse tulevikus ka välja."

Sepa sõnul võidab Eesti palju ka sellest, et meil on oma kohalik tootja AS Esfil Tehno. Kui varem tootsid nad 500 respiraatorit päevas, siis juba paar päeva tagasi oli päevane toodang kasvanud 5000.

"Ma usun, et täna selle hetkelise kriisivajaduse nad katavad ära."