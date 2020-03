Ratas: saame nädala alguses eksperthinnangu koroonaviiruse leviku kohta

Ratas rääkis, valitsuse koroonaviiruse vastase võitluse erikomisjon on moodustanud töörühma viroloogidest ja teadlastest, et saada neilt arengute kohta hinnang. "Mida see koroonaviirus Eestile võib tähendada, kui kaua see siin kestab ja selle lõpliku aruande me peaksime saama järgmise nädala alguses," ütles Ratas.

Ratas rääkis, et esimesed indikatsioonid 1. maini kestva eriolukorra lõpetamiseks saab olla haigestumiste arvu vähenemine. "Kui me näeme, et nakatumiste arv, nakatumiste tõusu nurk hakkab murduma, siis need on esimesed indikatsioonid, kui me võime öelda, et olukord hakkab paremaks muutuma. Ja alles siis me saame tulla väga tugevate majandusmeetmete ja piirangute muutmise juurde. Täna me saame majandust abistada läbi oma majandusmeetmete paketi," sõnas Ratas.

Valitsus teatas neljapäeval kahe miljardi euro suurusest majandusmeetmete paketist. Ratase sõnul tuleb ka teine pakett. "See on ca seitse protsenti Eesti SKP-st. Aga see tähendab seda, et meil on plaanis ka teine majanduspakett tuua lauale ja seda lähikuu jooksul, sest mõlemad peavad kajastuma lisaeelarves ja täna me käivitasime ka lisaeelarve protsessi," lausus Ratas.

"Ma arvan, et see ei ole piisav, ma arvan, et me peame majandust ergutama veel. Kindlasti on oluline kohalike omavalitsuste toetus, kindlasti on olulised ka riiklikud investeeringud, aga ka teatud regionaalsed investeeringud ja projektid," märkis peaminister.

"Selge on see, et majandusprognoosid selleks aastaks ei kehti enam, kindlasti maksulaekumised on läinud kõvasti alla. Ja täna oleme rahandusministeeriumi väljatöötatava kevadise majandusprognoosi ootuses, mis peaks tulema meie lauale 3. aprillil," ütles Ratas.

Ratas rääkis, et valitsus asub arutama ka liisingute ja kodulaenude teemat. "Meie soov on teha kõik selles kriisis selliselt, et inimesed ei kaotaks oma kodusid. Et me ei läheks esmajoones kärpimise peale, vaid me rakendaksime riigi investeeringuid, mis annavad inimestele tööd ja leiba lauale," rääkis ta.

1. aprillil tõusevad kõrgamate riigiteenistujate palgad. Ratas arvas, et siin võiks olla solidaarne Eesti inimestega ja näiteks teha oma palgast annetusi.

Ratas ütles, et riigid ei ole koroonaviiruse vastaste piirangutega üle reageerinud.

Rääkides isikukaitsevahendite hankimisest, osutas Ratas probleemide piiridega.

"Meil on täna väga suur probleem Poolaga, mis puudutab eeskätt Poola-Saksa piiri. Seda oleme mitmeid kordi ka rõhutanud oma ametikaaslastega, et piirid peavad kaupadele ja meditsiinitarvikutele olema avatud. Poola ei käitunud selliselt nagu ta lubas ja see on meie jaoks suur probleem," ütles Ratas.

Ratase sõnul on Euroopa Liit saanud taas väga tugeva õppetunni.