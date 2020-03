"Süütegude üldarvus me suuri muudatusi veel täheldanud ei ole, samamoodi ka väljakutsetes ja liikluses. Ei ole ka märganud tõusu ka lähisuhtevägivallas," ütles Pärkna pühapäeval.

Pärkna hoiatas, et inimesed oleksid valvsad kõiksugu koroonaviirusega seotud toodete pakkujate suhtes. "Kelmid otsivad uusi võimalusi ja jätkavad petuskeemidega. Mõjutusargumendiks on võetud koroonaviirus, sellega seotud tervisekontroll, testid, erinevad puhastusvõimalused. Me ootame kindlasti informatsiooni inimeste tähelepanekute osas, kus näete, et tegu võib olla kahtlase pakkujaga," rääkis ta.

Pärkan sõnul pööratakse praegu enam tähelepanu noorte kogunemistele ja lõbustusasutuste piirangutest kinnipidamisele.

"Pöörame tähelepanu enam ka noortele, kes kogunevad avalikes kohtades. Seal läbi noorsootöötajate selgitame neile eriolukorrast tulenevaid nõudeid ja põhimõtteid, kuid nakkusohtu vältida. Me saame aru, et õues käimine pole keelatud, kuid tuleb vältida suurtes gruppides kogunemist," rääkis Pärkna.

Kontrollimas käiakse ka baare ja pubisid. Praeguste piirangute järgi saab alkoholi müüa nagu kauplusteski kümnest kümneni.

"Üldjoontes võib öelda, et ettevõtted peavad sellest kinni, kuid me oleme täheldanud juhtumeid, kus baarid on avatud ja võimaldavad suurematel seltskondadel koguneda ja oma alkoholi tarbida. Need reeglid poel seatud selleks, et neid eirata," ütles Pärkna, kelle sõnul jätkab politsei kontrollreidide tegemist.