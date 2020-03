Politsei Põhja prefektuuri prefekt Kristian Jaani rääkis ERR-ile et praegused petuskeemid võib jagada kolmeks.

"Üks variant on see, kui helistatakse pensionieas olevale inimesele ja öeldakse, et kuna pensioni kojukanne on hetkel lõpetatud, palutakse üle anda oma pangaarve numbrid ja erinevad digitaalse isikutunnistuse andmed, mis siis põhimõtteliselt tähendab, et iga suvaline isik saaks ligi minu pangaarvele ja saaks kogu raha ära võtta," kirjeldas ta.

Teise petuskeemina tõi Jaani välja selle, kui kelmid telefonitsi maja või korteri desinfitseerimisteenust pakuvad ning uurivad väga täpselt, millal inimesed kodus on ja millal mitte.

Kolmanda politseini jõudnud pettusestiili puhul saabub e-postile kiri, kust jääb mulje, nagu selle oleks saatnud mõni riigiasutus. Jaani tõi näite, kus justkui terviseametilt saabunud kirjas paluti vajutada lingile, et viiruse kohta juhiseid saada. Tegelikkuses nakatuks sellise teguviisi korral arvuti viirustega.

Kõned on tulnud erinevatelt numbritelt ja veel pole selge, kas need on tehtud Eesti võrgust, kuid helistajad on rääkinud eesti keeles.

Jaani pani inimestele südamele, et kõik, mis tundub liiga ilus, on alati pettus ning sellistesse pakkumistesse tuleks suhtuda suure kahtlusega ja kahtlastele linkidele mitte klõpsata.

Petukõnede kohta on politsei saanud üksikuid teateid iga päev eri Eesti nurkadest ning korrakaitsjad üritavad kindlaks teha, kes neid korraldab. Selliste tegude puhul sõltub karistus Jaani sõnul sellest, millise paragrahvi alla need lähevad, selleks tuleb aga kõigepealt teha kindlaks täpsed asjaolud ja tuvastada telefoninumbrid, kust kõned on tulnud.

"Võib-olla võiks see piirduda ka korrakaitseseaduse alusel läbi viidava vestlusega, aga üldjuhul viitavad sellised teod süüteomenetlusele," tõdes ta võimalikest karistustest rääkides.

Jaani märkis, et paraku kasutavad sulid ja kaabakad ära ühiskonna nõrkushetke ja katsuvad sellelt hõlptulu teenida. Seni pole aga keegi politseile teadaolevalt veel selle pettuse õnge läinud ning Jaani tunnustas neid, kes on niisugustest kõnedest politsei telefonile 112 teada andnud.