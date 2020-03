ERR Kiievis: Ukrainas on karmimad koroonavastased meetmed kui Eestis

Ukrainas kehtestatud koroonavastased meetmed on palju karmimad kui Eestis. Näiteks on seisma pandud linnadevaheline ühistransport.

Kiievis on kõik kinni peale toidupoodide ja apteekide. Toitu jätkub, aga kaitsemaskid on nüüd defitsiit.

Veel nädal aega tagasi elas Kiiev normaalset elu, ainult lastel oli hea meel, et pole vaja koolis käia. Nüüd on olukord oluliselt muutunud. Näiteks ilma kaitsemaskita linnatransporti ei saa.

"Trollis on reisijate arv piiratud kümne inimesega. Vot me siin ootame," rääkis Kiievi elanik Viktor ERR-ile. "Ta tuleb, kuid on juba täis ja meil ei ole kohti, ta ei võta meid peale. Ootame juba poolteist tundi. Aga mis teha?"

Kiievi metroo on kinni. Kõik linnadevahelised rongi- ja bussiliinid samuti. Kiievi rongijaamas ei osta inimesed piletit, vaid püüavad juhuautosid leida.

"Näiteks rongipilet maksis 400-500 grivnat. Nüüd maksab sõit 1500," avaldas Zaporožje elanik Vitali. "Ja see pole kindel, et sa kohale jõuad. Tuleb otsida autot.

On kasvanud nõudmine kulleriteenuste vastu, mille kaudu tellitakse sööki. "Natuke kasvas tellimuste arv. Praegu tellitakse palju koju, sest meil on ju karantiin," ütles "Glovo!" söögikulleri firma kuller Aleksandr. "Inimesed käivad vähem väljas. Õhtuti on eriti palju tellimusi."

Aga kas kõik need piirangud on proportsionaalsed ja mõistlikud? "Parem on muidugi hoida ennast ja oma lähedasi ja koju jääda. Jalutada, ma arvan, saab. Aga see, et kõik on kinni, on õige," arutles Kiievi elanik Anastassia.

"Minu arust ei ole mingit viirust. Ma ei tunne seda," sõnas Olga. "Näen ainult, et kõik on maskides. Aga nad nakatuvad rohkem oma maskides kui ilma maskideta."

Karantiin Ukrainas kehtib kuni 3. aprillini, aga võimud juba teatasid, et seda võidakse pikendada.