Väikeloomaarstid: koroonaviiruse kandumist lemmikloomalt inimesele pole tuvastatud

EVS-i teatel levib sotsiaalmeedias valeinformatsioon, et COVID-19 on koduloomadele ohtlik ning nad võivad kujutada endast täiendavat ohtu viiruse levimisel. Maailma Tervishoiuorganisatsiooni (WHO) ja Maailma Väikeloomaarstide Assotsiatsiooni (WSAVA) sõnul aga ei nakatu koduloomad COVID-19 viirusesse ega ole viiruse kandjad ega levitajad.

"Siiani on suudetud viirus tuvastada paaril koeral Hongkongis, kelle omanikud on praegu leviva koroonaviiruse tüvega nakatunud. Sellegipoolest ei ole loomade haigestumist või viiruse edasi kandumist loomalt-loomale või loomalt inimesele tuvastatud," sõnab EVSi president loomaarst Ingrid Hang.

Eesti Loomaarstide Ühingu (ELÜ) president, loomaarst Priit Koppel lisas, et viirust on võimalik lemmiklooma pealt isoleerida nagu igalt pinnalt. "Oluline on ka lemmiklooma puhul järgida üldlevinud hügieeninõudeid - enne ja peale looma puutumist tuleks pesta ja võimalusel desinfitseerida oma käsi," lisas Koppel.

Loomaarstid tuletavad meelde, et mitte ainult inimesed ei vaja praeguses olukorras suuremat tähelepanu, vaid ka lemmikloomad.