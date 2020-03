Naistearstid kutsuvad tööandjaid lapseootel naisi kaugtööle lubama

Naistearstid ütlevad pöördumises, et on rasedate, sünnitajate ja vastsündinute tervise pärast väga mures. Seetõttu on koostatud rasedate kriisiaegne jälgimiskava, mille järgi vähendasid arstid rasedate otsekontakte tervishoiutöötajatega ja muutsid raseduseaegsete uuringute juhendit.

"Veel tähtsam on, et rasedad väldiksid vahetuid kontakte ka teiste inimestega. Palume tungivalt kõiki tööandjaid, et nad viivitamatult võimaldaksid lapseootel töötajatel üle minna kaugtööle. Seniste uuringute järgi ei põhjusta koroonaviirus küll loote väärarendeid, kuid meie eesmärk on võimalikult vähene haigestumiste arv lapseootel naiste hulgas," seisab pöördumises.

Samuti kutsuvad naistearstid naisi jääma ise koju, et anda haiglatele aega sünnitusosakondade paremaks ettevalmistamiseks eriolukorras.