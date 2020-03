Rootsi piirangud koroonaviiruse leviku tõkestamiseks on senini olnud Euroopa ühed leebemad, ehkki nakatunuid on tuvastatud juba 1906 ja haigusesse on surnud 21 inimest, vahendasid ERR-i teleuudised ja Yle.

Pöördumises rõhutas Löfven taas inimeste isiklikku vastutust ning hoiatas ka võimalike rangemate meetmete eest.

"Elus on vähe selliseid otsustavaid momente, mil inimene peab tooma ohvreid mitte ainult iseenda pärast, vaid vastutusest ümbritsevate inimeste, ligimeste ja kodumaa pärast. Praegu on selline hetk. See päev on käes. Ja see on igaühe ülesanne," rõhutas Löfven.

"Igaühel meist on kohustus nakatumist vältida, kaitsta vanureid ja teisi riskirühmi. Keegi meist ei või riskida. Keegi meist ei tohi tööle minna haigussümptomitega. Vana, noor, rikas või vaene, vahet pole," lisas ta.

Löfveni sõnul peaksid rootslased arvestama võimalusega, et võimud võivad olla sunnitud kehtestama lähiajal ja lühikese etteteatamisega uusi ja karmimaid reegleid viiruse leviku tõkestamiseks. Mingitest uutest reeglitest peaminister selles pöördumises siiski ei teatanud.

Löfveni pöördumist vahendas ringhääling SVT. Sellises vormis peaministri teepöördumine on Rootsi ühiskonnas väga haruldane. Eelmisel nädalal võttis otseülekandes koroonaviiruse teemal sõna ka kuningas Carl XVI Gustaf.