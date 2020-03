Saksa veebikalkulaator aitab rahval sellele küsimusele vastust leida. Aadressil www.blitzrechner.de/toilettenpapier saavad uudishimulikud veebikasutajad välja selgitada, kui kaua nende varud vastu peavad.

Tuleb vaid trükkida sisse oma tualettpaberirullide hulk ja "kasutuskäitumine" ja kalkulaator ütleb, mitmeks päevaks paberit jagub.

Tõsistele asjahuvilistele on olemas ka ekspertkalkulaator, kus saab lisada karantiini pikkuse ja keskmise paberijuppide arvu pühkimise kohta.

Üldiselt hindavad inimesed oma tualettpaberi vajadusi kaugelt üle, märgitakse veebilehel.

"Paljud inimesed kasutavad rohkem tualettpaberit kui nad vajavad. Kergema häda jaoks peaks piisama ühest või kahest lehest," lisati seal.

Veebileht soovitab ka alternatiive juhuks, kui poeriiulid tühjad on. Soovituste seas on käterätid, vanad kaltsud, aga ka kiire dušš. Rätikuid manitsetakse potist mitte alla laskma.

Sarnaseid humoorikaid varumiskalkulaatoreid on tehtud ka teistes riikides, näiteks on olemas ka Briti versioon howmuchtoiletpaper.com.

Sotsiaalmeedias on levinud kaadrid rüselustest poodides. Läinud nädalal nõudis vaidlus tualettpaberi üle ühes poes Mannheimis lausa politsei sekkumist.

Kantsler Angela Merkel on proovinud rahvale paremat eeskuju näidata. Reedel jäi ta pildile oma iganädalasi oste tehes. Tema korvis oli vaid üks pakk tualettpaberit ja neli pudelit veini.

Merkel buying 4 bottles of wine & some toilet paper while doing her own grocery shopping for the weekend is so oddly comforting pic.twitter.com/e1LfO5JgXE