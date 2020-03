Merkeli esialgne test koroonaviirust ei näidanud

65-aastane Merkel (CDU) jäi vabatahtlikult kodusesse karantiini pühapäeval kui selgus, et ta oli möödunud reedel end vaktsineerides puutunud kokku arstiga, kel hiljem diagnoositi koroonaviirus.

Saksamaa rahandusminister ja asekantsler Olaf Scholz (SPD) ütles esmaspäeval Saksa väljaannete vahendusel, et Merkel "on terve ja aktiivne", kuid teeb tööd kodust karantiinist.

Nii pidas Merkel pühapäeval karantiinis olles telefonikonverentsi liidumaade juhtidega, et arutada piiranguid, mida Saksamaa koroonapandeemia tõttu kehtestas. Ennekõike keelati kõik rohkem kui kahe inimesega avalikud kogunemised.

Merkel on rahandusminister Scholzi ka palunud, et viimane esindaks teda kolmapäeval Bundestagis toimuval istungil, kus on arutlusel mitmed koroonakriisiga seotud algatused ja eelnõud.