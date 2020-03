"Tõele vastab see, et üks tarne Hollandist Eestisse ei jõudnud. Sotsiaalministeeriumi ja välisministeeriumi andmetel Hollandi riik meditsiinitarnetele ekspordikeeldu kehtestanud ei ole – meie andmetel oli tegemist ettevõtetevahelise arusaamatusega," ütles sotsiaalministeeriumi pressiesindaja Oskar Lepik esmaspäeval ERR-ile.

Sama ütles ERR-ile ka Hollandi suursaadik Eestis. "Madalmaade tevishoiu, heaolu- ja spordiministeerium on mulle kinnitanud, et valitsus ei ole takistanud ega kavatse takistada või konfiskeerida meditsiinisaadetisi, kaasa arvatud testimiseks vajalikke materjale. Vastupidi: Holland on seisnud selle eest, et Euroopa Liidus ei kehtestataks ekspordipiiranguid ning peetaks ka praeguses kriisis kinni EL-i reeglitest," ütles suursaadik Karen van Stegeren esmaspäeval ERR-ile.

Eestlasest Euroopa Komisjoni energeetikavolinik Kadri Simson rääkis Vikerraadio saates "Reporteritund", et ka tema ei ole saanud kinnitust, et Hollandi valitsus rekvireeris Eestile mõeldud meditsiinivahendid.

"Tõenäoliselt viitas Siim Kallas PERH-i pressikonverentsile, kus märgiti, et üks tarne Hollandist ja teine Suurbritanniast ei jõudnud kohale," ütles Simson ja lisas, et selle põhjus ei olnud riiklikes keeldudes.

Ta rääkis, et Hiina on lubanud Euroopa Liidule tarnida kaks miljonit kirurgilist maski ja sellega aidatakse neid liikmeid, kel piisavalt varusid pole. Samas leidis Simson, et ka iga liikmesriik ise peab tegutsema ja vahendeid juurde otsima.

"Teeme koostööd nii rahandusministeeriumi kui ka välisministeeriumiga, et tarnetesse ei tekiks tõrkeid," ütles ka Lepik sotsiaalministeeriumist.

Euroopa Komisjoni kunagine aseesimees, ekspeaminister ja endine välisminister Kallas (Reformierakond) kirjutas pühapäeval EPL-is: "Euroopa Liit ei ole suutnud ära hoida erilise protektsionismi plahvatust. Piire suletakse, vajalike laadungite liikumist takistatakse. Kui vastab tõele näiteks kuuldus, et Hollandi valitsus rekvireeris Eestile mõeldud meditsiinivahendite saadetise, siis on tegemist kirjeldamatu sigadusega."

Eesti ametiasutustest öeldi esmaspäeval ERR-ile, et Hollandi valitsuse kinnitusel ei ole riik Euroopa Liidu siseturu reeglite vastu eksinud.

Euroopa Liidu riikidel on küll eriolukorras õigus kehtestada kaubanduspiiranguid ja seda olevat ka mõned riigid teinud, kui Madalmaade Kuningriik nende hulgas ei ole.