Saksa ministrid leppisid esmaspäeval kokku põhiseadusliku eelarvedefitsiidi piiri ületamises 156 miljardi euro väärtuses uute laenudega, mille eesmärk on leevendada koroonaviiruse mõju, ütles rahandusminister Olaf Scholz.

"Me näitame, et kohe algusest peale võitleme me selle kriisiga, mis seab ohtu meie kodanike tervishoiu või riigi majandusaktiivsuse, kogu oma väega," teatas Scholz pressikonverentsil.

Uute laenudega hakatakse rahastama valitsuse suurt abipaketti pandeemiast mõjutatud ettevõtetele ja isikutele.

Valitsus teatas esmaspäeval, et pakub kolme kuu vältel igale väikefirmale ja füüsilisest isikust ettevõtjale kuni 15 000 eurot abi.

Otsus langetati valitsuse istungil, millel pühapäeval eneseisolatsiooni läinud kantsler Angela Merkel osales telefonitsi.

Merkel läks isolatsiooni pärast seda, kui teda vaktsineerinud arstil tuvastati koroonaviirus.

Uus abipakett lisandub varasemale lubadusele vähemalt 460 miljardi euro ulatuses laenugarantiidest.

Minister: Saksamaa majandus langeb tänavu vähemalt viis protsenti

Saksamaa majandus saab pandeemia tõttu sel aastal vähemalt sama ränga hoobi kui 2009. aasta rahanduskriisi ajal, mil sisemajanduse koguprodukt langes viis protsenti, hoiatas majandusminister Peter Altmaier esmaspäeval.

"Me prognoosime majandustoodangu langust ja see tuleb vähemalt sama suur kui 2008.-2009. aastal," ütles Altmaier.

Enne koroonaviiruse kriisi oli valitsus ennustanud Euroopa suurimale majandusele käesolevaks aastaks 1,1 protsendist kasvu.