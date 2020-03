Kiik märkis "Ringvaates", et praegune olukord Eestis on rahuldav, kuid valmis peab olema nakatunute arvu kasvuks. "Peab olema valmis, et sündmused kogu Euroopas lähevad mõnda aega veel halvemuse suunas," märkis ta.

Kiige sõnul on Eesti inimesed seni toiminud päris vastutustundlikult. "Seda näitab see, et ei ole plahvatuslikku nakatumiste tõusu. Me näeme statistikat, arenguid teistes riikides, näeme mudeleid. Eesti on liikunud allpool kõige negatiivsemaid stsenaariume, ja ma loodan, et see jätkub ka järgnevatel nädalatel," ütles Kiik.

Kiik ei näinud põhjust liikumispiiranguid karmistada. Valitsus on meetmeid arutanud peaaegu iga päev./.../ Lausliikumiskeeldu mina hetkeseisuga mõistlikuks ei pea. Meetmed on mõju avaldanud, neid tuleb hoida, tuleb täiendada, vaadata nõrku kohti, näiteks inimeste kogunemist," rääkis ta.

Esmaspäeval teatas Tallinn, et teisipäevast piiratakse ligipääsu linna avalikele mängu- ja spordiväljakutele.

Teiseks soovitas Tallinn koos kaubanduskettidega, et eakad võiksid oma poeskäigud sättida varastele hommikutundidele, et riskirühmana vältida suurema hulga külastajatega kokkupuutumist. Kiik ei pooldanud ideed poodide külastustunnid käsukorras kinnitada.

"Kui me ütleme eakatele, et teil on poeskäimiseks konkreetselt üks tund, siis selles vahemikus võib neid tulla sinna oluliselt rohkem. Me peame vältima olukorda, kus me koondame väga suure riskirühma kokku omavahel viirusi ja pisikuid jagama ja tekitame sellega hoopis tervisekahju," rääkis ta.

Kiik märkis, et kuigi meediast võib-olla jääb mulje, et Eesti on olnud (piirangutega) leebem kui teised riigid, siis tema hinnangul see nii ei ole. "Eesti võttis üsna ranged meetmed kasutusele üsna vara, mis on aidanud tõusunurka pidurdada," ütles ta.

"Me oleme leidnud oma nakatunud võrdlemisi varakult ja haigus pole jõudnud teha sellist kahju nagu mujal Euroopas," märkis Kiik.