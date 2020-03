President: valitsus reageeris kriisile õigel ajal

Lisaks sellele, et valitsus reageeris kriisile õigel ajal, tunnustas president ka ministrite avatust.

"Ministrid on olnud avatud tunnistamaks ka seda, et näiteks Jaak Aab rääkis, milliseid pingutusi tuleb teha, et saada isikukaitsevahendeid. Suur osa sellest, mis Hiinas lälks valesti, oligi selles, et seal ei oldud avameelsed. Valitsus on olnud avameelne. See on olnud väga positiivne," rääkis Kaljulaid "Esimeses stuudios".

Presidendi sõnul ei peaks ka tagantjärele hindama, kas valitsus oleks võinud kiiremini tegutseda.

"Võimalik, et tagantjärele me hindame, et oleks võinud seda varem teha, aga me ei tea seda ja ei saagi kunagi teada. Ärme tegele sellega, mis see õige hetk oleks olnud," sõnas ta.

Tema hinnangul võiks valitsus nüüd, kui eriolukorra tingimused on enam-vähem paika saanud, kaasata rohkem ka riigikogu.

Euroopa Liidu tegutsemise suhtes oli Kaljulaid aga kriitiline.

"Ma olen kriitiline, sest tegelikult Euroopa Liit on täna oma põhilises funktsioonis, mis on tagada ühisturu toimimine, ebaõnnestunud. Euroopa Liidu põhifunktsioon on see, et me oleme ühtne majandusruum, meil on tööjõu, kaupade, teenuste ja kapitali vaba liikumine. Vähemalt kolmega nendest on täna selgelt probleeme. Sellega me võime öelda, et Euroopa Liit ehk me kõik ise - me ise olemegi Euroopa Liit - ei ole kollektiivselt toime tulnud sellega, et seda tagada," rääkis ta.