PERH-i arstid tegid esmaspäeval pöördumise Eesti rahva poole, kutsudes neid üles viiruseohtu tõsiselt võtma ja kodus püsima.

Talving selgitas "Ringvaates", et kuigi on eriolukord, näitavad viimased päevad, et inimesed ei hooli väga palju liikumispiirangutest.

"Me kõik läksime eriolukorda ootustega, et kogu Eesti rahvas saab aru ja vaatab andmeid, mis tulenevad teistest maadest, kus on mustad stsenaariumid olnud," põhjendas Talving pöördumise ajendit.

"Meile tundub, et mõeldes teiste riikide stsenaariumitele, peaks Eesti rahvas ennast rohkem isoleerima. Kes on terved, kes saaksid vähegi kodus olla, olgu kodus, loomulikult peavad haiged olema kindlasti kodus karantiinis, oma pere karantiinis. Kutsume rahvast üles võtma seda väga tõsiselt, sest kui meil läheb hästi, on väga hea, aga teiste riikide kogemus on väga hirmuäratav," lisas ta.

Talvingu hinnangul on koroonaviirusesse nakatunute osas praegu maailmas kõige katastroofilisem näide Itaalia, aga ka Prantsusmaa ja Hispaania. Nende riikide juhtumitest võiks tema sõnul Eesti inimesed õppida.

"Mida me õppida saame, me selle õppisime ja rakendasime - kehtestasime eriolukorra suhteliselt vara ja isolatsioonisoovitusi on antud, aga mulle tundub, et neid ei järgita piisavalt hästi. Siin on meil koht reageerida kõigil," sõnas ta.

Eestis on praegu neli koroonaviirusesse nakatunut kriitilises seisus. Talving selgitas, et intensiivraviosakonda on inimesed saabunud umbes 12-14 päeva pärast nakatumist.

"See võtab aega, kui inimesed jõuavad intensiivravi osakonda. On võimalik, et meie hulgas on inimesi, kes haigestuvad raskelt ja jõuavad intensiivi," ütles ta ja prognoosis, et kui arvestada teiste riikide kogemusi, siis võib viis protsenti nakatunutest jõuda intensiivravi osakonda.

Senine tuvastatud nakatunute arv - 352 - on Talvingu sõnul jäämäe tipp ja diagnoosimata haigusi on tema hinnangul väga palju.

Ta loodab, et Eestis ei tule Itaalia stsenaariumit. "Keegi ei ütle, et ei või midagi sellist juhtuda, aga praegused andmed on need, et viimase nelja-viie päeva jooksul on laekunud intensiivravi osakonda umbes üks inimene päevas. Kui nii jätkub, siis see annab tõsise prognoosi. Kui nii jätkuma jääb, oleme raskustes," ütles Talving.

PERH-i arstide pöördumine täismahus:

Hea Eesti rahvas – püsige kodus!

Tõenduspõhiselt on viiruse leviku piiramiseks parim viis maksimaalselt efektiivne isolatsioon. Tõsise kriisi vältimiseks palume tungivalt kõigil Eestimaa elanikel võtta vastutus kaasmaalaste ja enda tervise eest ning vabatahtlikult püsida koduses isolatsioonis. Kõik inimesed, kes otseselt ei taga riigi toimepidevust – palun järgige isolatsioonisoovitusi, ärge kohtuge inimestega, ärge minge poodi ega mujale ilma tõsise erivajaduseta. Erivajadusel kuskile minnes palun hoidke distantsi teistest inimestest ja järgige kätehügieeni reegleid.

Regionaalhaigla arstide ja juhtidena oleme jälginud detailselt Covid-19 levikut ja arenguid eri riikides juba aasta algusest. Toetudes Itaalia, Prantsusmaa, Austria, Iraani ja Hispaania arengutele on selge, et Eestis on viimane aeg tõhustada isolatsiooni ja senine meie kaasmaalaste käitumine pole piisav halvima ärahoidmiseks. Soovitus ja palve püsida isolatsioonis tundub osale Eesti inimestest tülikas. Juba on näha ja kuulda, kuidas inimesed kohtuvad sõpradega, lapsed kogunevad mänguväljakutel, linn on taas autosid täis ja reaalset ohtu ei tajuta.

Veel on võimalik levikut piirata. Toetudes teiste riikide kogemusele lisab iga päev hilinemist efektiivse isolatsiooniga hulgaliselt intensiivravi vajavaid patsiente ja surmajuhtumeid lähema kuu jooksul Eestis! Palun teeme kõik meist sõltuva Eesti inimeste tervise hoidmiseks.

Eelkõige on ohustatud vanemaealised ja langenud immuunsusega inimesed, näiteks eri krooniliste haigustega inimesed, samuti onkoloogilist ravi saavad patsiendid. Just nende madalama immuunsusega inimeste kaitseks on vaja meie kõigi panust. Püsige kodus - isolatsioonis!

Regionaalhaigla operatiivstaap:

prof dr P. Talving, dr H. Pokker, dr Kristo Erikson, Agris Peedu, Aleksei Gaidajenko, dr Vassili Novak, dr Lilian Lääts, dr Markko Pärtelpoeg, Katre Zirel, dr Sergei Kagalo, dr Kristiina Põld, dr Arkadi Popov, dr Pille Mukk, Aivi Karu, dr Mait Altmets, dr Kristel Päro

Regionaalhaigla kliinikute juhatajad:

dr Kaire Aadamsoo, dr Pille Sillaste, dr Vahur Valvere, dr Äli Roose, dr Leonhard Kukk, dr Merike Luman