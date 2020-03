Popovi sõnul luuakse põhja ja lõuna regiooni staabid, kus eestvedajaiks on Põhja-Eesti regionaalhaigla ja Tartu ülikooli kliinikum. Sinna on kontsentreeritud meditsiiniline ekspertiis, intensiivravi- ja ventilatsioonivõimekus, personal ja kaitsevahendid.

Regionaalhaiglas ja kliinikumis on nakatunute jaoks loodud spetsiaalsed osakonnad, haiglasse tulijaile välja töötatud eraldi teekonnad, vabastatud isolatsioonipalatid ning nii peaks see koroonaviiruse laialdase leviku korral toimuma igas haiglas.

"Me teame, et patsientide arv hakkab kasvama. Kui vaatame teiste riikide kogemust - Itaalia, Prantsusmaa, Inglismaa, mis liiguvad meist selle nakkuse levikuga natuke eespool, siis trendid on samad. Ja me valmistume, et patsientide arv kasvab, see vastutus on igal tervishoiuteenuse pakkujal olemas. Meie praegune plaan kriisijuhtimise ümberkorraldamisel ongi see, et need suuremad haiglad, kus ettevalmistustööd on juba tehtud, saaksid olla abiks teistele, et samad ümberkorraldused oleksid maksimaalselt tõhusad," sõnas ta.

Terviseameti peadirektor Merike Jürilo ütles, et kõik haiglad on juba kuu või poolteist olnud teadlikud, et iga kell võib uksest sisse astuda nakkusohtlik patsient ja esmaülesanne on jälgida, et viirus haiglasse ei jõuaks.

Meditsiinijuhi toodi terviseameti kriisijuhtimisstruktuuri Jürilo sõnul just selleks, kui on vaja üldhaiglates või mujal kedagi järele aidata, milliseid muudatusi on tarvis ravikorralduses teha, et see oleks maksimaalselt ohutu nii arstkonnale, õdedele kui ka patsientidele.

Terviseameti juhi sõnul tuleb üha enam suhtuda päevas tehtud koroonaanalüüside arvu reservatsioonidega, sest kui eri piirkondades võetakse proove, siis tekib väikseid nihkeid selles, kuni need jõuavad laborisse, ära analüüsitakse ja tervise infosüsteemi jõuavad.

"Meie esmane soov on, et lähiajal läheks kogu statistika tervise infosüsteemi põhiseks, et reaalajas saaks vaadata, kui palju on testid, tervenenud ja haigestunud," lausus ta.

Jürilo lisas, et perearstid on vastutustundlikud ja on välja kirjutanud üksjagu saatekirju. Kõik, kellel on testi vaja, eelkõige sümptomitega inimesed, usutavasti selle testi ka saavad, kinnitas ta.

Kõik pressikonverentsil osalenud rõhutasid, kui vajalik on jätkuvalt see, et inimesed hoiaksid oma suhtlust pereringis ning ei laseks ka lastel kampadena koguneda.