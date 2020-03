"Praegused stsenaariumid ja prognoosid, mis tuginevad ka vahepeal täiendavalt rakendatud meetmetele, näitavad, et kindlasti tuleme esialgu toime olemasolevate hingamisaparaatidega. Seda kartust, et lähinädalatel tekiks seal defitsiit, ma kindlasti realistlikuks ei pea," ütles Kiik usutluses ERR-ile.

Tema sõnul on Eesti haiglavõrgu arengukava haiglates praegu ligi 300 hingamisaparaati ning täiendavalt on Euroopa Liidu hankega juurde tellitud 75 ja lisaks valitsuse otsusega veel 150 hingamisaparaati. "Siht on, et meil oleks kokku üle 500 hingamisaparaadi," lisas minister.

"Me oleme teinud arvutusi ja hinnanguid alates veebruari keskpaigast ning valitsus on järk-järgult ka meetmeid rakendanud ja rangemaks muutnud - just nimelt selleks, et koroonaviiruse levikut tõkestada ja patsientide hospitaliseerimise vajadust, samuti intensiivravi vajavate inimeste arvu hoida võimalikult madalal, et ei tekiks selliseid olukordi, kus tervishoiuressurss ootamatult ammendub," selgitas Kiik. "Hingamisaparaate sel nädalal kindlasti ei laeku, kuna küsimus on nendega pikaajalisem. Aga nagu öeldud, nendega ei ole ka hetkel nii ajakriitiline, neid on pigem vaja just nimelt mustade stsenaariumite korral, juhul kui me näeme, et peaks tekkima siin pikemas plaanis täiendav vajadus nende järgi," lisas ta.

Rääkides kaitsemaskide varu täiendamisest, tõdes Kiik, et neid püütakse saada mitmest allikast ning tellimistega tegelevad üheaegselt nii terviseamet, sotsiaalministeerium kui ka riigihaldusminister Jaak Aas, kes püüab katta tervishoiust väljaspool asuvat nõudlust - erinevate elutähtsate teenuste osutajate nagu politsei- ja piirivalveamet, päästeamet, Kaitseliit ja erinevate teenusepakkujate vajadust.

"Hetkel on haiglavõrgu vaatest olemas kahe nädala varu. Praegu julgen öelda, et lähinädalate reservid veel ei ammendu. Aga kindlasti on oluline, et vahepeal kokku lepitud tarnelepingud peaksid ju toimiksid ja meile jõuaks juurde nii respiraatoreid, mis on haiglates vajalikud ja samuti kirurgilisi maske, kuna neid on vaja nii haiglavõrgusüsteemis, hoolekandesektoris, kohalikel omavalitsustel, politsei, piirivalveametnikel ehk nende järgi vajadus on nii-öelda väga suurel osal Eesti riigiasutustest," rääkis sotsiaalminister.

Kiige sõnul saab FFP2 ja FFP3 kaitsemaskide puhul rääkida sadade tuhandete uute maskide tellimisest, niinimetatud kirurgiliste maskide puhul on jutt miljonitest ning lootus on saada esimesed partiid nädala jooksul.

"FFP kahtesid ja kolmesid, me loodame lähema nädala jooksul saada suurusjärgus mõnisada tuhat ja kirurgiliste maskide puhul, nagu enne ütlesin, me räägime tegelikult miljonitest, aga kas need kõik tellitud viis miljonit kohale jõuavad... Tegelikult lepinguid on veel läbirääkimistel enam kui kümne miljoni osas," rääkis minister. "Ma usun, et need kõik selle nädala jooksul ei saabu, aga loodetavasti saame öelda nädalal möödudes, et meil on vähemalt suurusjärgus viis miljonit kirurgilist maski rohkem kui on täna," lisas ta.