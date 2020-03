Vene sõjaväe viroloogid valmistuvad retkeks Roomast Bergamosse

"Konsultatsioonide põhjal on otsustatud, et Vene sõjaväespetsialistid, kellel on olemas kogemus võitlusest nakkusohtlike patogeenide põhjustatud epideemiatega kogu maailmas, asuvad täitma ülesandeid Itaalia Bergamo linnas," märkis ministeerium.

"Praegu kooskõlastavad sõjaväelased 600-kilomeetrise retke marsruuti ja valmistavad liigutamiseks ette tehnikat ja varustust."

Otsus saata Bergamosse rühm Vene spetsialiste võeti vastu teisipäeval pärast konsultatsioone Itaalia maavägede staabis Roomas, lisas Vene kaitseministeerium.

Vene kaitseministeeriumi operatiivrühma Itaalias juhib kiirgus-, keemia- ja bioloogilise kaitse vägede aseülem kindralmajor Sergei Kokot.

Itaaliasse on saadetud üks nende vägede 15 laborist.

Vene kaitseministeeriumi andmeil on Itaaliasse lähetatud kaheksa arstide brigaadi, ligi sada viroloogi ja epidemioloogi ning diagnostika- ja desinfektsioonivarustust.

Venemaa abist Itaaliale võitluses koroonaviirusega teatati laupäeval, 21. märtsil pärast Vene presidendi Vladimir Putini ja Itaalia peaministri Giuseppe Conte telefonivestlust.