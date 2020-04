"Ameerika Ühendriigid on pühendunud globaalsele võitlusele COVID-19 pandeemiaga. Me oleme helde ja usaldusväärne panustaja kriisireguleerimises ja humanitaartegevuses üle kogu maailma, kuid me ei saa seda teha üksi. G20 liikmesriigid leppisid möödunud nädalal kokku teha koostööd koroonaviiruse võitmiseks ning me töötame koos nende riikide ja teistega, et kriitiliselt vajalik varustus jõuaks nendeni, kes seda vajavad," märkis USA riigidepartemang pressiteates.

"Pärast 30. märtsil toimunud telefonivestlust president Trumpi ja president Putini vahel leppis USA kokku, et ostab Venemaalt vajalikku meditsiinivarustust, sealhulgas hingamisaparaate ja kaitsevahendeid, mis anti föderaalsele kriisihaldamise agentuurile (FEMA) üle 1. aprillil New Yorgis," jätkas välisministeerium.

"Mõlemad riigid on andnud teineteisele kriisiaegadel humanitaarabi ka minevikus ning annavad seda kahtemata ka tulevikus. Praegu on aeg teha koostööd võitmaks ühine vaenlane, mis ohustab meie kõigi elusid," kirjutati lõpetuseks.

Venemaa välisministeeriumi pressiesindaja Maria Zahharova teatas aga neljapäeval, et poole saadetise maksumusest maksis tõepoolest USA, kuid teise poole aga Venemaa otseinvesteeringute fond (РФПИ), vahendas TASS. Veelgi tähelepanuväärsem on aga see, et nimetatud fondi suhtes kehtivad aates 2015. aastast USA sanktsioonid.

USA-s on Venemaa sõjaväelennukiga saabunud saadetis palju kriitikat pälvinud nig Trumpi administratsiooni süüdistatakse selles, et viimane laseb Venemaal oma pinnal geopoliitilist propagandat teha nii, nagu varem sai näha Itaalias.

Venemaal on aga abisaadetis või siis raha eest tehtud tarne tekitanud pahameelt seetõttu, et nendest samadest vahenditest on suur puudus riigi enda arstidel. Näiteks mitmel pool korraldatakse vajaliku varustuse hankimiseks korjandusi. Novaja Gazeta omakorda kirjutab, kuidas Moskva piirkonnas soovitati arstidel asuda ise endale näomaske õmblema.

Kriitikute hinnangul on Venemaa ja Hiina abisaadetised propagandistlikud operatsioonid

Näiteks ajalehe La Stampa allikad Itaalia relvajõududes kinnitasid, et 80 protsenti abist, mida Venemaa sõjaväe veoautod hiljuti demonstratiivselt koroonaviirusest räsitud Bergamo linna toimetasid, on sisuliselt kasutu ehk tegemist on seadmetega, millest Itaalial praegusel hetkel erilist puudust ei ole.

La Stampa allikad on veendunud, et Venemaa president Vladimir Putin järgib Itaaliat aidates eelkõige poliitilisi huve ning et ka peaminister Giuseppe Conte nõustus sellise abi vastu võtmisega lähtudes soovist tugevdada isiklikke suhteid Moskvaga. Ehk abisaadetis on osutunud vaid ettekäändeks, et Vene sõjaväe veokid saaksid Itaalia teedel lippude lehvides sõita.

Foreign Policy aga kirjutab, et ajal, mil Hiina ja Venemaa Euroopas heategijatena esinevad, peaks NATO end kokku võtma.

Pandeemiaaegses olukorras, kus Hiina ja Venemaa peavad infosõda saadetavate abisaadetiste kaudu, tuleb NATO liikmesriikidel end kokku võtta, vastastikku abi anda ja see ka esiplaanile tõsta. Pekingilt ja Moskvalt (sageli kaheldava väärtusega) abi vastu võtvad riigid peaksid olema aga "halbade samariitlaste" suhtes ettevaatlikud, leiab artikli autor Elisabeth Braw.

???????? MoD cargo aircraft Ruslan AN-124-100 arrived in ???????? NY JFK airport with 60 tons of medical equipment, ventilators, masks & other protection gear to assist in fighting real common adversary - #COVID19.

✋politics, just saving lives! pic.twitter.com/whFk03F0Jd — Russians at NATO (@natomission_ru) April 1, 2020

So we are PURCHASING materials from Russia? I had the impression from various media outlets they Putin was giving us humanitarian assistance. "U.S. Purchase of Needed Supplies from Russia - United States Department of State" https://t.co/qLtBMLZVMY — Michael McFaul (@McFaul) April 2, 2020

Russian doctors are in uproar after the US confirms it *purchased* medical aid that Moscow had touted as Putin's benevolent gift to an embattled former foe. "We're gathering money from the whole country to buy PPE for medics, & our govt is selling it to the US. What a mockery" https://t.co/UeZhoIi3lC — Matthew Luxmoore (@mjluxmoore) April 2, 2020

Temaatiline karikatuur

"Vabanda, kutt, seda on vaja PR-i jaoks," ütleb Putin patsiendile. Kastil on kiri "Abi sõber Donaldile".