Narvas on populaarsemateks ajaveetmise ja sportimise kohtadeks muutunud Pähklimäe terviserajad ja jõepromenaad, koolidest eemale jäänud lapsed kogunevad mänguplatsidele ja spordiväljakutele. Kogu eelmise nädala on politseinikud üritanud inimestele selgeks teha, et viirusepuhangu ajal peaks kogunemisi vältima.

"Jõudumööda ikkagi peatume ja läheme räägime inimestega ja lihtsalt jagame soovitusi. Meil ei ole ühtegi sõnelust ega konflikti selle pinnalt esinenud ja esialgu vähemalt on laiali mindud. Meil oli üks kaasus, kus tõesti poisid mängisid jalgpalli ja sinna tuli küll mitu korda minna, et poistele selgitada ja kolmanda korra järel laiali mindi," rääkis Ida prefekt Tarvo Kruup.

Varasema kogemuse põhjal arvab Ida prefekt, et rohkem selgitustööd tuleb politseil teha eelolevatel puhkepäevadel.

"Me võime ju ette näha, et inimesed ikkagi välja tulevad. Tõesti proovime rohkem silmi tänavale viia, et oleks neid sõnumitoojaid rohkem ja rohkem linnaruumis, kes räägiks ohtudest ja suunaks inimesi vältima kontakte."

Eelmisel kolmapäeval hakati Narva piiripunktis väljastama tervisedeklaratsioone, millele alla kirjutades kohustub koju saabuv Eesti elanik järgima 14-päevast elukohast lahkumise keeldu.

Nädalaga on väljastatud ligi 900 deklaratsiooni. Kas karantiinimeeid ka järgitakse, seda on võimatu kontrollida, kuid kaheksa keelust üleastujat on politsei tuvastanud.

"Kogukonnad suhtlevad omavahel ja niipidi me seda infot saame. Teine koht, kus meil on need kodus olemise kohustust rikkunud inimesed näppu jäänud, on Narva piiripunkt, kuhu on tulnud tagasi sooviga piiri ületada need inimesed, kellele on see kohustus pandud," rääkis Kruup.

Prefekti sõnul pole karantiini eirajaid veel trahvitud, seni on piirdutud hoiatustega. Samal ajal tekitavad õppimise asemel ringi kolavad lapsed probleeme päästjatele. Kui mullu oli Ida-Virumaal sel ajal toimunud vaid üks maastikutulekahju, siis tänavu juba 49.

"Nii mõnigi helistaja on tähele pannud selle koha juures viibivaid lapsi. Lastel on praeguses olukorras rohkem vaba aega ja siis nad mõtlevad endale tegevusi välja. Kui vaadata isegi praegu: Narva, Kohtla-Järve, Tallinn, et päris paljud komandod just tegelevad nende väljakutsetega. Päästjatele on see päris koormav," rääkis Narva päästekomando pealik Denis Duškin.

Päästjad paluvad vanemaid selgitada lastele, et kulu põletamine on rangelt keelatud tegevus.