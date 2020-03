Vaher: suurendame patrullpolitseinike hulka

"Tulenevalt tänastest vabariigi valitsuse otsustest otsustasime ka tõsta patrullpolitseinike arvu avalikus ruumis selleks, et paremini olla abiks olukorra lahendamisele," ütles Vaher.

Vaheri sõnul püütakse kõigepealt inimestele selgeks teha, miks on vajalik hoida distantsi.

"Meie esimene meede kindlasti on veenmisoskuse kaudu inimesi mõjutada ikkagi mõtlema selle peale, et tervis on tähtis. See olukord kriisisituatsioonis tuleb lahendada meil kõigil koos. Samas, kui sõnadest ei piisa, on Eesti seadus andnud võimaluse sekkuda jõulisemalt," rääkis Vaher.

Vaheri sõnul saab politsei abi kaitseliidust, maksu-ja tolliametist ja ka keskkonnainspektsioonist. "Nad on meile juba ammu abiks ja kindlasti kasutame neid ka tulevikus," ütles Vaher.

Valitsus kehtestas teisipäeval piirangud avalikus kohas kogunemisele. Korraga ei tohi koos olla üle kahe inimese. Perekondadel ja lastel on keelatud mänguväljakute kasutamine.