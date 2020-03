Sotsid andsid riigikogu menetlusse ajakirjandust toetava eelnõu

Sotsiaaldemokraadid pakkusid välja võimalikke samme, mida eriolukorra kehtimise ajal ajakirjanduse toetamiseks rakendada. Loetelus on näiteks ajalehtede kojukannete dotatsioonide suurendamine mahus, mis võimaldaks langetada kojukande hindu poole võrra; ajakirjanduse kojukande arvete tasumise tähtaja edasi lükkamine ning meediaväljaanne digitellimustele madalama käibemaksumäära kehtestamine.

"Ei ole mingit kahtlust, et ajakirjandusel on olnud väga suur roll selles, et Eesti rahvusriik tekiks. Ei ole mingit kahtlust, et neljanda võimu toimimine ja olemasolu, vaba ajakirjanduse olemasolu on hädavajalik selle jaoks, et demokraatia toimiks. Ja antud eriolukorras oleme me näinud, kui vajalik on adekvaatse, professionaalse, tasakaalustatud informatsiooni olemasolu selle jaoks, et ühiskond toimiks eriolukorra ajal," ütles Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Indrek Saar riigikogus.

Ta tõdes, et majanduse tagasilöögid, mida ühiskond tajub, on jõudnud paratamatult ka meediamaastikule ja mõjutavad ajakirjanduse toimimist üha enam.

"Seega on Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni ettepanek valitsusele töötada välja kiiremas korras meetmed selle jaoks, et tagada see, et vaba ajakirjandus saaks toimida ka kriisi ajal ja pärast kriisi. Ja sotsiaaldemokraadid teevad ka seletuskirjas mitu ettepanekut, millega seda on võimalik saavutada ehk kuidas toetada meedia toimimist professionaalselt ja tagada selle jätkusuutlikkus," sõnas Saar.