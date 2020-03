Ajakirjandusväljaanded soovivad riigilt neljaks kuuks palgatuge

Peaminister Jüri Ratasele ja valitsuse kriisikomisjonile saadetud pöördumises märgitakse, et Eesti ajakirjandusorganisatsioonid on olnud ühenduses valitsusallikatega, kes on kriisikomisjoni volitusega kogunud infot meetmete kohta, mis aitaksid ajakirjandusel pehmendada majanduslikku šokki.

"Teeme meedialiidu egiidi all ühetaolise ja solidaarse uudismeediat (mis ei puuduta meelelahutust) toetava meetme ettepaneku. Palume meid toetada ajakirjandusliku sisu tootmisega seotud töötajate palgakulude kompenseerimisega 40 protsendi ulatuses nelja kuu jooksul (kuni juuli lõpuni)," kirjutatakse meedialiidu pöördumises.

Ajakirjandusliku sisu tootjateks peab meedialiit toimetajaid, reportereid, küljendajaid, kujundajaid, keeletoimetajaid, fotograafe, TV-video operaatoreid, saatejuhte, uudisteankruid ja neid teenindavat personali.

"Lubame, et ei kasuta toetussummat palgatõusudeks. Selliseid ajakirjanduslikku sisu tootvaid inimesi on Eestis kokku 844 inimest ja nende kumulatiivne palgakulu (ettevõtete kulu kokku) on ümmarguselt 1 650 000 eurot kuus, millest

40 protsenti on 660 000 eurot kuus."

Meedialiidu juhid märgivad, et töötukassa väljakäidud tööjõu toetusmeede meediale hästi ei sobi, sest see on mõeldud pigem tööstusettevõtetele, kus reaalselt töömaht väheneb.

"Ajakirjandus on seevastu aradoksaalses olukorras, kus tööhulk suureneb (praegu teevad ajakirjanikud 14-tunniseid tööpäevi), reklaamiraha laekumised aga vähenevad. Meediajuhtide prognoosi kohaselt kahaneb teises kvartalis liidu liikmete reklaamikäive enam kui 15 miljoni euro võrra."

19. märtsil valitsusele saadetud pöördumisele kirjutasid alla Meelis Mandel, Mart Raudsaar, Andrus Raudsalu, Igor Rõtov, Mari-Liis Rüütsalu, Urmo Soonvald, Martin Šmutov, Merle Viirmaa ja Priit Leito.

Eesti Meediaettevõtete Liit on erameediakanalite ühistes huvides tegutsev organisatsioon, mille liikmeskonda kuuluvad ajalehed, ajakirjad, portaalid, tele- ja raadiokanalid. Kuni 2019. aasta aprillini kandis meedialiit nime Eesti Ajalehtede Liit, kuid seoses liikmeskonna laienemisega muudeti ka nime.