Ajalehe La Stampa allikad Itaalia relvajõududes kinnitavad, et 80 protsenti abist, mida Venemaa sõjaväe veoautod demonstratiivselt koroonaviirusest räsitud Bergamo linna toimetasid, on sisuliselt kasutu ehk tegemist on seadmetega, millest Itaalial praegusel hetkel erilist puudust ei ole.

Venemaa saatis Itaaliasse peamiselt diagnostikaseadmeid ja desinfitseerimisvahendeid. Hiina seevastu tarnis aga peamiselt hingamisaparaate ja meditsiinimaske, vahendasid Meduza ja Moscow Times.

La Stampa allikad on veendunud, et Venemaa president Vladimir Putin järgib Itaaliat aidates eelkõige poliitilisi huve ning et ka peaminister Giuseppe Conte nõustus sellise abi vastu võtmisega lähtudes soovist tugevdada isiklikke suhteid Moskvaga. Ehk abisaadetis on osutunud vaid ettekäändeks, et Vene sõjaväe veokid saaksid Itaalia teedel sõita.

Venemaa esindajad aga kinnitavad järjekindlalt, et Moskva aitab Itaaliat tingimusteta ja ilma mingite tagamõteteta. Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov kusjuures ütles, et Venemaal polevat mingeid ootusi, et Itaalia paneks näiteks seetõttu veto Venemaa-vastaste sanktsioonide pikendamisele. Sama teatas ka Venemaa suursaadik Itaalias Sergei Razov.

Olukord, kus NATO liikmesriigis sõitsid propagandistliku kajastuse saatel riigilippudega ehitud Vene sõjaväeveokid, on mitmel pool teravat kriitikat pälvinud.

Osa analüütikuid on samas toonud välja, et Hiina ja Venemaa saavad Euroopas abisaadetiste kaudu sedavõrd palju nn pehmet jõudu näidata osaliselt seetõttu, et varem sarnast juhtrolli täitnud USA pole seda viimasel ajal teinud.

Prantsuse presidendi kantselei aga märkis, et praeguse seisuga on Prantsusmaa ja Saksamaa tegelikult andnud Itaaliale paju rohkem abi kui Hiina.

"As of today, France and Germany, in silence, have given more masks to Italy than China did. (Source: Élysee)" https://t.co/WtGJhQOZyi — Lucrezia Poggetti (@lucrepogge) March 25, 2020

Russian military trucks delivering aid to Italy in a massive PR/special operation. They are on their way to Bergamo from airbase near Rome. According la @LaStampa sources in the Italian military, 80% of the items they brought are useless. Pics by Ru journalist A. Yemelyanova pic.twitter.com/Xf5iCkVC4q — Olga Tokariuk (@olgatokariuk) March 25, 2020