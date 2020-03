Veterinaar- ja toiduamet (VTA) lõpetas alates 16. märtsist toiduettevõtete plaanilise kontrollimise, et eriolukorra ajal oma töötajaid ja kliente kaitsta. Ameti kinnitusel ei tähenda see, et poelettidele jõudev kaup ei oleks enam ohutu.

VTA pressiesindaja Elen Kurvits ütles ERR-ile, et plaaniline järelevalve on peatatud, kuid endisel moel kontrollitakse tööd tapamajades ja lihakäitlusettevõtetes, nagu ka piiripunktides.

"Ettevõtted peavad jätkama enesekontrolli raames tehtavaid proove. Praegu on hügieeninõuded isegi rangemad ja neid nad peavad järgima. VTA labor töötab, võtab proove vastu ja analüüsib ning kui midagi on kuskil lahti, jõuab see meieni. Oleme valmisolekus, et kui peaks tekkima ohuolukord - loomataud, toidust tingitud nakkuspuhang, siis reageerime kindlasti," lausus ta.

Kurvitsa sõnul sündis otsus plaaniline kontroll lõpetada seepärast, et Eestis on eriolukord ja VTA tahab kaitsta nii oma töötajaid kui ka kliente. Kogu suhtlus ametis toimub telefoni, e-posti või kirja teel ning kõiki andmeid on võimalik edastada e-kanalite kaudu. Samuti töötab kliendiportaal, kus VTA ametnikud nõu annavad.

Millal tavapärane järelevalve taastatakse, ei ole praegu veel selge - amet vaatab iga kahe nädala tagant olukorra üle ja teeb sellest tulenevalt otsuse, kas tavatöö juurde naasta või ajutist töökorraldust jätkata.

Kurvits rõhutas, et kindlasti ei tähenda praegune olukord seda, et poelettidel oleks kontrollimata toit.

"Toidutootjad on ju ikkagi saanud igalt poolt infot, et tuleb täita eri reegleid," sõnas ta. "Kindlasti ei peaks muretsema. Nii meie kui ka terviseamet saadab tootjatele ka eraldi kirju, kuidas toimida."

Eriolukord kehtib Eestis alates 12. märtsist, et tõkestada koroonaviiruse levikut.