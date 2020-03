Sportland jättis kolmapäevase fopaa järel kauplused suletuks

"Paneb rõõmust hüppama küll, kui kuuled, et Sportlandis on selle nädala lõpuni kogu kaup 50 protsenti soodsam! Pakkumine kehtib nii kõikidest kaupustest kui ka veebist ostes," lubas kolmapäeval Facebookis ilmunud Sportlandi jaeketi reklaam lahkelt.

See pani massid liikuma, nii et näiteks Tartu Lõunakeskuse Sportlandis olid inimesed tihkelt koos, isegi imikud veeti poodi kaasa, et ainult soodushindadest osa saada. Nõutud kahemeetrist vahet ei hoidnud keegi. Ühelgi müüjal maski ees ei olnud.

Kolmapäeval ilmunud Sportlandi allahindluskampaania, mis kutsus inimesi muuhulgas üles poodidesse kohale minema. Autor/allikas: kuvatõmmis

See tõi kaasa paljude inimeste nördimuse ja pahameeletormi, mis eskaleerus kiiresti rünnakuteks Sportlandi juhtide aadressil. Juhid otsustasid seepeale olukorda hinnates kauplused sulgeda. Suletuks jäeti kauplused ka neljapäeval - viimasel päeval, mil ostukeskuste kauplused veel avatud võiksid olla.

Sportlandi juhataja Gerd Kiili ei soovinud öelda, kelle otsusel kampaania e-poest ka pärispoodidesse laiendati ning miks seda tehti.

"Põhjendused ei anna mitte midagi, need ei muuda olnut. Me oleme alati olnud eestlaste eest väljas. Peame võtma selge vastutuse, üldsus ju nõuab," kommenteeris Kiili. "Me austame kõiki reegleid, mis on kehestatud ja teeme enda poolt kõik, et midagi sarnast ei juhtuks. Täna kukkus nii välja, nagu me vilistaks selle peale. Aitaks ainult siirad vabandused."

Kiili nimetab seda uues olukorras kiirustades tekkinud halbade asjade kokkusattumuseks.

"Kui oleks olnud tavaolukord ja lihtsalt majanduslikult raske, siis oleks otsuseid kaalutletult ja pikemalt tehtud. Asjade kokkulangevus oli meie kiiruga kokku pandud reklaam, mis jooksis Facebookis võimsa traffic'uga kokku," ütles ta.

Kiili imestas ise ka, et sellised massid poodidesse kohale ilmusid: "Inimesed on tegelikult üllatavalt mõistlikud, autosid ei sõida, tänaval ei liigu, aga päeva lõpuks nad sinna poodi jõudsid."

Kiili toob välja kolm faktorit, mis poes juhtunud olukorra tekitasid: kiirustamine, seninägematu olukord ja reklaamis kasutatud vale sõnastus.

"Tulemus on käes, seda saab parandada ainult tegudega," ütles Kiili.

Mis see tegu täpselt on, ei osanud ta veel öelda.

"Pole jõudnud nii detailidesse minna, peame omanikeringiga ka enne kooskõlastama. Ei taha kuidagi odavat populaarsust sellega võita. Kui teeme, siis teeme, mingit trummi ei löö selle ümber," ütles Kiili.

Siiski lubas ta, et Sportlandi Facebooki lehele, kust seni on inimeste pahaseid kommentaare järjest ära kustutatud, ilmub vabandus.

Terviseamet sanktsioonide üle ei otsusta

Terviseameti kriisimesskonna liige Merilin Vernik ütles, et seda, kas sotsiaalministri taunivatele sõnadele lisaks ka mingeid sanktsioone Sportlandi suhtes rakendatakse, ei otsusta mitte nemad, vaid eriolukorra juht ehk Jüri Ratas, kes eriolukorra kehtestas.

"Terviseameti käed on seotud, need käsud tulevad ülevaltpoolt," ütles Vernik.

Ta ütles, et ilmselt küsib valitsus enne sanktsioonide üle otsustamist nõu ka terviseametilt, ent seni seda tehtud ei ole. Millist nõu terviseamet eriolukorra kehtestajale annaks, ei osanud Vernik öelda.

"Kuna see on nii uus olukord, siis see tuli eile kõigile nii ootamatult. Ilmselt mdagi on juba arutlusel. Ilmselt varsti tuleb meile päring, mis me sellest arvame," ütles ta.

Terviseametil puudub ka info, millised on juriidilise isiku karistamise meetmed eriolukorra rikkumise eest.