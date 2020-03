Neljapäeva õhtu vajab Eestis uue koroonaviiruse tõttu haiglaravi 34 patsienti, neist seitse on intensiivravis ning kuus on kriitilises seisundis, teatas terviseamet.

Pärnu haiglas on kuus inimest, neist viie seisund on stabiilne ja üks kriitiline.

Ida-Tallinna keskhaiglas on kaks inimest ja mõlemad on stabiilses seisundis.

Põhja-Eesti regionaalhaiglas on kolm inimest, kõik kriitilises seisundis.

Tartu Ülikooli kliinikumis on ravil seitse inimest neist kahe seisund on kriitiline.

Lääne-Tallinna keskhaiglas viibib hetkel 14 inimest, nende kõigi seisund on stabiilne ja nad ei vaja intensiivravi.

Ida-Viru keskhaiglas on kaks inimest ja nende seisund on stabiilne.

Haiglatest on välja kirjutatud 11 inimest. Surnud on üks inimene.

Eestis on koroonaviirus diagnoositud 538 inimesel, teste on kokku tehtud 7090. Kõikide positiivsete testide protsent kõikidest tehtud testidest on 8 protsenti, teatas terviseamet.