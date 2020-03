Soomlaste kogemus näitab, et koroonapandeemia ajal suvilatesse kolinud Helsingi piirkonna elanikud võivad enese teadmata viia viiruse kaugematesse maapiirkondadesse. Kuna paljud Eesti pered on pärast koolide sulgemist samuti läinud maakodudesse, on viiruse jõudmine väiksematesse kogukondadesse lähiaja küsimus, hoiatavad eksperdid.

Paljudes väiksemates kohtades elatakse siiani siiras usus, et koroonaviirus neid ei puuduta, sest maakonnas on vaid mõn üksik nakatunu, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Et koroonaviirus kohale ei jõua, lootsid ka hiidlased, kes ise palusid valitsusel saare lukku panna. Ometigi nii ei läinud ja kolmapäeval nõudis see hiidlaste seast esimese ohvri.

"Perekontaktide kaudu on see. /.../ Tema on 83-aastane ja on olnud kogu aeg Hiiumaal," ütles Hiiumaa vallavanema asetäitja Toomas Rõhu.

Ametlikult on koroonaviirus tuvastatud kahel hiidlasel, kellest üks ka tegelikult saarel elas. Temaga kokku puutunud inimesi tehakse praegu kindlaks ja esialgu ei kahtlusta terviseamet kohapealset levikut.

"Kohapealne levik on hetkel kinnitatud Tallinnas, Harjumaal ehk Tallinnas rohkem, Võrus ja Saaremaal. Väiksemates kohtades me ei saa hetkel öelda, et seda on, kuid see ei tähenda seda, et viiruse levik ei oleks sinna ulatunud," rääkis terviseameti kriisistaabi juht Ragnar Vaiknemets.

Vaiknemetsa sõnul pole praegu enam küsimust, kas viirus näiteks Abja-Paluoja metsa jõuab. Nüüd on küsimus, millal see juhtub ja seetõttu tuleks ka väiksemates kogukondades püsida kodus ja vältida kontakte teiste inimestega.

Rahvastikugeograafi Tiit Tammaru sõnul võib juba praegu andmeside kasutamise järgi öelda, et tallinlased on hakanud kolima maakodudesse ja nüüd tuleb hoolikalt mõelda, et koroonaviirus seal levima ei hakkaks.

"Kui nüüd inimesed liiguvad maale, siis esimene ja väga suur tulipunkt on maapoed. Kujutame ette, kui seal nakkus levib müüjale, see müüja on natukene eakam, kui kiiresti võib kohalikus kogukonnas haigus edasi levida," selgitas Tammaru.

Ta paneb inimestele südamele, et ka maakoju minnes on mõistlik olla kaks nädalat karantiinis, linnast tasuks kaasa võtta piisav toiduvaru, et poleks vajadust minna kohalikku poodi, ja ka naabrilastega mängimine tasuks edasi lükata.

Et koroonaviiruse levik linnadest väiksematesse kohtadesse on reaalsus, seda näitab soomlaste kogemus. Reedest pannakse Helsingi piirkond lukku, sest suvilatesse kolinud pealinlased võtsid Helsingist koroonaviiruse kaasa.