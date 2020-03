Koroonaviirusest paranenu: suurim riskigrupp on need, kes endal sümptomeid ei tunne

Koroonaviirusest paranenud 48-aastane Tõnu Vilipuu ütles, et temal puudusid haiguse alguses nähtavad sümptomid, mistõttu peaksid kõik inimesed arvestama avalikkuses viibides võimalusega, et nad on viirusekandjad.

Vilipuu sai teada, et viibis seltskonnas, kus inimestel tuvastati koroonaviirus. Kui sellest kuulis, pani ta ennast terve perega karantiini, vahendas ETV saade "Ringvaade".

Vilipuu meenutas, et kaks päeva pärast pidu tundis nagu pea oleks vati sees ja arvas, et tal on kevadväsimus. "Kui sain teada, et seltskonnas on esimesed positiivsed määratud, siis oli üllatus suur," rääkis mees.

Vilipuu meenutas, et peol istus ta eraldi lauas ülejäänud inimestest, kuid viiruse võis ta saada mikrofonilt, mida paljud inimesed kasutasid. "Ma olen mõelnud, et see võis olla kõige reaalsem koht, kust ma selle nakkuse võisin saada," ütles Vilipuu.

Edasi hakkas Vilipuu ennast jälgima ning ühtegi koroonaviiruse puhul laialt räägitud sümptomitest tal polnud. Vilipuu meenutas, et haiguse alguses kadusid tal lõhna- ja maitsetaju, aga puudus köha. Hingamisraskusi tundis ta pigem psühholoogilises mõttes.

"Inimesed on erinevad. Kui ma vaatan naabrimeest, kellega me olime koos, tal oli ainult kolm päeva kõrge palavik ja sellega piirdus, minul oli kuus päeva," ütles Vilipuu, et inimesed on koroonaviiruse vastuvõtlikkuse suhtes erinevad.

Mehe sõnul ongi suurim riskigrupp need inimesed, kes ei tunne sümptomeid ja arvavad, et nad on terved. "Tegelikult võivad nad olla viirusekandjad ja mina olen konkreetne ja väga hea näide selle koha pealt, kus ma tegelikult ei tundnud, et ma olen haige," ütles Vilipuu, et inimesed peaksid püsima kodus.

Vilipuu lisas, et positiivsest testist kuulmine oli tema jaoks üks raskemaid hetki, sest teadmatus võõra haiguse ees tekitas hirmu.

Vilipuu pereliikmed, 12- ja 14-aastased lapsed ja abikaasa haigeks ei jäänud, hoolimata sellest, et nad on koos karantiinis viibinud. "Ei ole pidanud vajalikuks tohutult steriilset käitumist, ühiselt sööme laua taga. Oleme püüdnud mitte kallistada ja kõik pesevad ilusasti käsi," rääkis mees.

Vilipuu tunnistati terveks kolmapäeval. Arst ütles, et Vilipuu on nüüd haigusele immuunne, aga sellest hoolimata püüab ta püsida kodus nii palju kui võimalik. "See on igaks juhuks," põhjendas ta.