Pirita kloostri varemed ajasid tülli linnaosa valitsuse ja ordu

Pirita linnaosa vanem Tõnis Liinat ütles, et linnaosa valitsuse soov on näiteks panna kloostrile ajutine katus juba maist alates ning korraldada seal teatrite etendusi ning konverentse. Samuti hoitakse puhas varemete ümbrus.

"Me oleme Püha Birgitta ordut teavitanud, et me soovime oma hanke osana liita Pirita kloostri territooriumi hoolduskavasse. See tähendab seda, et siin niidetakse muru, koristatakse lehed ja tühjendatakse prügikastid. Samas ma olen kohtumistel vähemalt kolm korda neile öelnud, et siia on nad alati teretulnud ja meie koostöö jätkub," rääkis Liinat.

Birgitiinide ordu tagasitulekust Eestisse ja Pirita kloostri taasavamisest möödub tänavu 26 aastat. Kloostri uus hoone asub otse varemete kõrval ning mõeldud olid need tervikuna. Birgitiinid on koos linnaosa valitsusega seisnud varemete hea käekäigu eest 19 aastat, ütles kloostri kõneisik Ott Rätsep. Tema sõnul ei tea birgitiinid praegu, mis varemetes edaspidi toimuma hakkab.

"Alates 2. märtsist, kui linn edastas korralduse tuua nii-öelda vana kloostri võti nende kätte, on jäetud birgitiinid kloostri varemete tuleviku kaasa rääkimisest ilma," ütles Rätsep.

Liinati sõnul on linnaosa soovinud juriidilised dokumendid korda teha ja tuua varemetesse rohkem kulttuurisündmusi.

Rätsep meenutas, et kloostri endisesse kirikusse on maetud kunagised kloostri elanikud.

"Meie soovime, et siin oleks rahu ja see püsiks sellisena ja klooster oleks avatud linna inimestele ja see oleks koht kus käia, mälestada ja lõppkokkuvõttes teenida jumalat," rääkis ta.

Neljapäeval avalikustati ka pöördumine, milles soovitakse, et Pirita linnaosavalitsus olukorra lahendaks, et klooster püsiks endiselt koos ja teda ei jagata pooleks.

Pöördumisele on alla kirjutanud tuntud kultuuriinimesed ning allkirju on 130. Lähipäevil peaks koostrit külastama linnapea Mihhail Kõlvart, kes kohtub kloostri ülema Ema Vimalaga.