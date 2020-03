Linn ja ordu võtsid Pirita kloostri pärast tekkinud tülis aja maha

Reedel kohtusid Pirita kloostris Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart, Pirita linnaosa vanem Tõnis Liinat, kloostri ülem Ema Vimala ja kloostri kõneisik Ott Rätsep ning siseministeeriumi usuasjade osakonnajuhataja Ilmo Au.

Liinati sõnul arutati üheskoos tekkinud olukorda ning lepiti kokku, kuidas edasi minna.

"Jõudsime ühisele arusaamale, et Pirita linnaosa valitsuse ja Pühima Päästja Püha Birgitta Ordu rendileping on lõppenud, kuna see ei olnud seadustega kooskõlas," märkis Liinat

Rohkem keskenduti kohtumisel lähiaja tegevustele ja koostöö jätkumisele.

"Ordu tegi ettepaneku, et esitab kahe kuu jooksul linnaosa valitsusele oma visiooni ja ettepanekud, kuidas soovib Pirita kloostri varemetes toimuvale kaasa rääkida. Sellega olid kõik pooled nõus. Seejärel saame keskenduda juba detailidele," selgitas Liinat.

Ta lisas, et tõenäoliselt fikseeritakse linnaosa ja Birgitta ordu koostöö ning Pirita kloostri varemete kasutamise tingimused kas koostöölepingu või hea tahte lepinguna. Liinat kinnitas, et kuni ordu ettepanekute laekumiseni on linn peatanud Pirita kloostri varemete oma valdusesse tagasi võtmise.

Liinat märkis ka, et nii kloostripere kui ka linna ühine soov on, et Pirita kloostri varemed ja territoorium oleksid avatud linna inimestele ja külalistele ning asjaajamine oleks ka juriidiliselt korrektne.