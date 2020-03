Kaubanduskeskustes jäävad 16 postkontorit avatuks

Valitsus täiendas neljapäeval kaubanduskeskuste liikumispiirangute korraldust sellega, et kaubanduskeskustes tohivad avatuks jääda postkontorid, kui sama linna piires ei saa saadetist ümber suunata, ning keskustes külastajate jaoks suletud kauplustes tohivad jätkuvalt käia poe omanik ja töötaja.

Muudatus puudutab kokku 16 kohalikku postkontorit, mis asuvad väiksemates kaubanduskeskustes üle Eesti.

Avatuks jäävad: Kambja postkontor; Elva postkontor; Lihula postkontor; Mustla postkontor; Sindi postkontor; Võhma postkontor; Kehra postkontor; Keila postkontor; Maardu postkontor; Paldiski postkontor; Jõhvi postkontor; Kohtla-Järve postkontor; Iidla postkontor; Tapa postkontor; Kunda postkontor ja Kohila postkontor.

See, et kaubanduskeskuste suletud poodidesse tohivad pääseda poe omanik ja -töötaja, on vajalik näiteks lemmikloomapoodides loomade eest hoolitsemiseks või e-poest kauba müügi korraldamiseks.

Alates reedest tuleb valitsuse korraldusel sulgeda kaubanduskeskused, kus võivad jääda avatuks vaid teatud kauplused ja teenusepakkujad.

Piiranguid ei kohaldata toidukauplustele, apteekidele, kauplustele, kus müüakse või laenutatakse abivahendeid ja meditsiiniseadmeid (sealhulgas prille või kontaktläätsi), pangakontoritele, telekommunikatsiooniteenuste osutajatele, pakiautomaatidele, söögikohtadele, kui neis toimub üksnes toidu kaasamüük.

Iga avatud poe või teenuseosutaja sisse- ja väljapääsu juures peavad olema klientidele kasutatavad desinfitseerimisvahendid. Samuti peavad kaubanduspindade valdajad tagama kohapealse kontrolli (kaasates turvaettevõtte või kasutades muud asjakohast meedet), et inimesed ei liiguks ringi rohkem kui kahekaupa.

Kui kaubanduskeskuses on eraldi sissepääsuga kauplus ja seal on tagatud COVID-19 tõkestamise abinõud, võib kauplus jääda külastajatele avatuks.