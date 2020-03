Hiina üritab ennetada nakkuse välismaalt naasmist

Valitsuse kinnitusel on keeld vajalik, et välismaalased ei tooks koroonaviirust tagasi riiki, kus selle levikule on valdavalt juba piir pandud, vahendasid ERR-i teleuudised.

Keeld kehtib ka viisa ja elamisloaga inimestele.

Hiina välisministeerium rõhutab, et keeld on ajutine ning normaalse piiriületuspraktika juurde naastakse esimesel võimalusel.