Pangad on ettevõtetele laenuandmist ajutiselt koomale tõmmanud

Märgid sellest, et pangad on koroonaviiruse levikust tuleneva majanduse jahtumise tõttu laenuandmist koomale tõmmanud, on jõudnud nii investeerida soovivate ettevõteteni kui ka valitsuse töölauale. Pankade esindajad ütlevad, et on klientide projektide arutamisele endiselt avatud ja laenuandmisele pidurit tõmmanud ei ole. Uuest nädalast hakkab ettevõtetele laenukäendust pakkuma ka riik.

Maardusse peaks kerkima tehas, mis kogub kokku restoranide, kaupluste ja kodumajapidamiste biojäätmed ning teeb sellest biogaasi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Eesti Keskkonnateenused on tehase rajamiseks taganud keskkonnainvesteeringute keskuse ehk KIK-i toetuse summas 2,4 miljonit eurot. Ettevõte koos investoriga panustaks umbes neli miljonit. Kuus miljonit on puudu ja see loodeti võtta laenuna.

"Probleem on hetkel pankades, kes nüüd on kuidagi väga ära ehmunud ja ei taha enam üldse mõelda selliste asjade peale, et äkki kunagi elu läheb edasi ka," rääkis AS Eesti Keskkonnateenused juht Argo Luude.

Keskkonnateenuste kodupank SEB otsustas kätte jõudnud kriisolukorras, et panevad laenuotsuse vähemalt kuuks ajaks ootele.

"Kui pangad piiravad nüüd finantseerimist ja võtavad hästi konservatiivse joone, siis me näeme sama, võib-olla veel hullemas kastmes, mis toimus ju 2008-2009," ütles Luude.

Pangad oma suhteid üksikute klientidega ei kommenteeri ehk miks näiteks Keskkonnateenuste projektile vähemalt kuu aega pidurit tõmmati, seda SEB-lt teada ei saa. Siiski ütles panga ettevõtete panganduse juht Artjom Sokolov, et selliseid rohemajanduse projekte, millel on KIK-i kaudu ka riigi tugi, soovitakse jätkuvalt rahastada.

"Oleme rahastusele avatud, ettevõtted on teretulnud - me vaatame, arutame ja kindlasti finantseerime selliseid projekte. /.../ Me pangaga hetkel ei ole ennast kinni kuskile tõmmand, me ei tegele ainult likviidsusprobleemidega," rääkis Sokolov.

Loomsete jäätmetega tegeleval riigile kuuluval AS-il Vireen on kavas rajada uus katlamaja, kus saaks kondijahu põletada. Sel nädalal maaeluministri poolt valitsuskabinetile esitatud memorandumist selgub, et seoses koroonaviiruse puhanguga on pangad keeldunud esialgu kokkulepitud pikaajalisest finantseerimisest ja riik peaks ise õla alla panema.

Vireeni juht Tarmo Terav ütles, et lõpuks tulid pangad neile ikkagi vastu ja laen saadakse.

Järgmisest nädalast hakkab olemasolevatele ja uutele ettevõtete laenudele käendust pakkuma ka riik SA KredEx kaudu. Käenduse piirmäär on viis miljonit eurot, kuid KredExi juhi Lehar Küti sõnul võib laenusumma ise olla suurem.

"Esialgu meie maksimaalne käendus ettevõtte kohta on kuni viis miljonit eurot ja me tagame kuni 90 protsenti laenust, aga meie käendus ei pea moodustama 90 protsenti laenust, see võib moodustada ka oluliselt vähem, näiteks 50 protsenti laenust," selgitas Kütt.

KredEx plaanib ka käenduse piirsummade tõstmist, kuid selleks on tarvis riigilt lisakapitali ja seadusemuudatust.