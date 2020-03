Alar Nääme valiti Valga vallavolikogu esimeheks

Nääme ütles peale ametisse valimist , et praegu on prioriteet inimeste tervis ja sellega seonduv. "Olen meeskonnamängija ja usun, et ka kohalik kogukond on ühtsem kui kunagi varem," ütles Nääme.

Nääme sõnul teeb vald omalt poolt kõik, et ettevõtted saaksid nii palju kui võimalik oma tavapärast tegevust jätkata.

Valga vallavolikogu koosseisu kuulub 27 inimest, Keskerakonna fraktsioonis on 12 liiget.

Harju maakohus mõistis 2016. aastal Nääme süüdi omastamises. Näämet süüdistati ametiisikuna ebaseaduslikult Tallinna linna eelarveliste vahendite kasutamises ligi 2800 euro ulatuses.