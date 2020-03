Valga vallavanemaks valiti Ester Karuse

Valga vallavolikogu valis reedel uueks vallavanemaks Ester Karuse, Keskerakonna liikmetest on abivallavanemad Toomas Peterson ja Mati Kikkas, edastati erakonna pressiteates.

Pärast seda, kui senine vallavalitsus reedel täies koosseisus tagasi astus, sündis Valgas Keskerakonna ja EKRE koalitsioon.

Karuse sõnul on koalitsioonilepingu eesmärk luua valla elanikele parem ja jätkusuutlikum elukeskkond.

"Alustame kohe 2021. aasta eelarve koostamisega, et luua valla elanikele parem perspektiivitunne. Koalitsioonilepingu põhieesmärgid on Valga valla olulisemate probleemide lahendamine: ettevõtlikkuse ja tööhõive tõstmine, haridussüsteemi konkurentsivõimelisemaks muutmine, elukeskkonna turvalisuse tagamine ning valla kui elamisruumi kujundamine. Jätkame seniste projektide realiseerimist, kuid järgmise aasta eelarve koostamisel lähtutakse enam koalitsioonilepingu eesmärkidest, partnerite maailmavaatest ja valimislubadustest," ütles Karuse.

Karuse lubas senisest enam panustada läbipaistva ja kaasava juhtimismudeli juurutamisse.

"Keskerakond võitis ülekaalukalt kohalikud valimised Valga vallas ning meie kohustus on võtta vastutus ja oma siinsete inimeste eest seista," rõhutas Karuse. "Valla juhtidena peame olema näoga elanike poole nii, et inimesed seda ka reaalselt tajuksid. Olulisel kohal on ka seesmine töökultuur vallavalitsuses, mis peab olema tulemusele keskendunud ja üksteist toetav," rääkis Karuse.

Karuse lisas, et esmajoones tuleb aga hea seista selle eest, et koroonaviiruse COVID-19 levik oleks Valgas võimalikult väike ja abivajajad saaksid kiiresti abi.

"Inimestel soovitan püsida kodus ja käia avalikes kohtades nii vähe kui võimalik. Vastutustundlikult käitudes ja üksteist toetades saame kurjast viirusest jagu," ütles Karuse.